PORAZ BOLI, ALI NIŠTA NIJE GOTOVO: Srbija ima velike šanse za plasman u nokaut fazu – evo šta kažu kvote!

Koliko “Orlovi” mogu na EURO u Nemačkoj?

Posle (za mnoge očekivanog) poraza od Engleske, fudbaleri Srbije naći će se na novom ispitu, a možda baš „balkanski derbi“ pokaže šta možemo da očekujemo od „Orlova“.

Sledi utakmica protiv Slovenije, a nekoliko dana kasnije – na istom mestu, Alijans areni, i meč protiv Danske. Uprkos porazu i nekim vanrednim (ne)sportskim dešavanjima, deluje da je atmosfera među izabranicima Dragana Stojkovića Piksija na nivou, a igra u drugom poluvremenu protiv „Gordog albiona“ svima uliva nadu da „Orlovi“ mogu da prođu grupu.

A, kada dođemo do eliminacione faze, iako zvuči kao kliše - sve je moguće. Znate kako kažu, fudbal je to, i baš zato što je nepredvidiv – zato i jeste najvažnija sporedna stvar na svetu. Ako bismo pogledali malo u budućnost, možemo ovu priču dodatno „začiniti“ i to na način koji je svim ljubiteljima fudbala posebno interesantan – najvećim kvotama i EURO tiketom!

Sportska kladionica Meridian je još pre početka prvenstva objavila fantastičan SPECIJAL IGARA koji donosi mnogobrojne zanimljivosti, mogućnosti i prilike da dođete do sjajnih nagrada. Za početak, ono što je potrebno da uradite jeste da se registrujete na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji, verifikujete svoj nalog i preuzmete fantastičan BONUS DOBRODOŠLICE od 4.000 DINARA I TO POTPUNO BESPLANTO!

Nije potrebno da deponujete svoj novac, dovoljno je da se registrujete.

A, onda... Istražite SPECIJAL IGARA i odigrajte novi EURO tiket! Evo i nekih predlgoa za klađenje na Srbiju:

SRBIJA – PLASMAN U GRUPI: pobednik – kvota 25 drugo mesto – kvota 2.35 treće mesto – kvota 2.85

SRBIJA – BODOVI U GRUPI: nula – kvota 10 jedan - kvota 5.00 šest – kvota 4.75

Srbija prolazi grupnu fazu – kvota 1.57 Srbija, plasman u četvrtfinale – kvota 4.50 Srbija, plasman u polufinale – kvota 13 Srbija, plasman u finale – kvota 35

Kompletan specijal igara možete pogledati na OVOM LINKU, a pre toga ne zaboravite da kreirate svoj nalog, jer je to siguran put ka pravom fudbalskom spektaklu!

Podrži „Orlove“ – kladi se u Meridianu!

Promo