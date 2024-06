U ČEMU JE ZAKAZALA REPREZENTACIJA SRBIJE NA EP? Stručnjaci nemaju dilemu: Imamo odlične igrače, ali nemamo sistem (VIDEO)

Navijali smo, bodrili ih, strepeli, patili ispred ekrana, a mnogobrojni i sa tribina. Nade su bile uzaludne - fudbaleri Srbije eliminisani su sa Evropskog prvenstva već u grupnoj fazi takmičenja i vraćaju se u Beograd kao poslednji u grupi.

Navijači su srčano i emotivno doživeli poraz, a reči selektora: “Sve je to sport, sve je to fudbal. Nismo se obrukali, nismo izgubili 5 -0. Bože moj, nismo bili vreća za udaranje”, deluju prilično ležerno i smireno.

Gosti "Usijanja" koji su komentarisali preran odlazak reprezentacije Srbije sa EP u Nemačkoj bili su Vojislav Voja Dragović, fudbalski menadžer Nikoslav Bjegović, nekadašnji fudbalski reprezentativac i Aleksandar Radonić, novinar u sportskoj rubirici Kurira.

Bjegović je komentarisao igru Srbije pod komandom Piksija:

- Ovo što smo videli, sve tri utakmice na EP, za mene je to preslikana igra iz kvalifikacija, kada smo bili u grupi sa Crnom Gorom, Litvanijom, Bugarskom i Mađarskom. Imali smo želju, igru, ali nismo imali igru. Za mene je bilo iznenađenje, jer su to sve ekipe koje su bile rank iza nas, a pogotovo protiv Bugarske koja nas je dva puta nadigrala. Imali smo tada dva najbolja igrača, to su bili Tadić i Mitrović, a sada je to upravo bio golman Rajković. Pod rukovodstvom Piksija, podsetiću na kvalifikacije na SP, Piksi je taj koji pravi spisak, taktiku, pomagače, jedino sam video dobru igru u drugom poluvremenu protiv Portugalije. Međutim, tada je bio poništen onaj gol Ronalda

Radonić se osvrnuo na emocije koje su vladale tokom utakmica na ovogodišnjem EP u Nemačkoj:

- Sve pomalo, samo bih rekao da smo sebe preceneli odlaskom na EP, grupa je bila po meri, jesu Englezi daleko kvalitetniji, ali na terenu nisu pokazali dominaciju. Pobedili su zahvaljujući našoj grešci, Belingem je trčao 40 metara, niti jedan igrač ga nije držao i samo je dao gol. Najgore je jer mi kada primimo gol tek tada krećemo da igramo, to smo videli i sa Slovenijom. Druga stvar koju bih istakao jeste da je nama problem da damo gol, mi smo reprezentacija koja je najmanje šuteva uputila ka golu na ovom prvenstvu. Imamo odlične igrače, ali nemamo sistem. Posle Katara smo bili svedoci da eksperimentišemo na utakmicama koje nam život znače, kada dođete na veliko takmičenje nema eksperimenata, to ste što ste.

Dragović je iz perspektive fudbalera pričao u čemu vidi najveći problem ovog EP:

- Što se grupe tiče okej je, postoji nekoliko ekipa koje su teoretske bolje od ostalih, a ostale su manje-više ujednačene. Posle 15 minuta sa Engleskom, mislio sam da ćemo primiti pet golova. Što se sastava tiče, mislim da je selektor pravio ekipu i taktiku sa računicom da će Engleska pobediti Sloveniju, igrao je rezervisano na nerešen rezultat, niko nije računuo nerešen ishod Engleske i Slovenije. Svi smo pametni posle boja. Svakako, suština po meni je da ovo nije tragično, ovo je nama četvrto takmičenje otkad nastupamo kao Srbija i nikada nismo prošli grupu. Dešavalo se da primimo i po šest golova od Argentine, to je naša realnost.

