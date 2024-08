SVI ZA JEDNOG, BASKET ZA SVI – MOZZART OBNOVIO STO TERENA ZA NOVE ASOVE IGRE POD OBRUČIMA

Više od sto godina ova lopta tapka kroz Srbiju, a sto terena za jednu igru obnovio je Mozzart u sklopu najveće akcije za razvoj košarke u Evropi! Kari Pešić i na desetine drugih legendi naše igre pod obručima presecali su vrpce u 52 grada i mnogih manjih mesta, a danas ti tereni predstavljaju odskočne daske novim šampionima, nekom novom Bogdanu, Vasi, Aleksi...

Tri okršaja protiv Amera ovog leta i olimpijska bronza zlatnog sjaja doveli su košarkaške terene širom zemlje do usijanja, a zvuk lopte se čuje iza svake zgrade. Gotovo da ne postoji naselje u Beogradu ili kraj u Srbiji gde Mozzart nije obnovio igralište i postavio nove koševe, a jedan od prvih terena renoviran je baš u Pirotu, u čast našeg legendarnog selektora. Svi ti tereni su sada „on fire“, a baš tu su brojni osvajači medalja, zlatne, srebrne ili bronzane generacije pravile prve korake. Dudine, Željkove, Đorđevićeve, Karijeve...

foto: Promo

Baš u Priboju je Marko Gudurić motivisao klince rečima „Ako te tvoji snovi ne plaše, onda nisu dovoljno veliki“. Vasilije Micić je želeo da na grafitu kraj terena u Kraljevu piše „Budi svoj i radi u tišini“, isto kao što je on tokom celog turnira u tišini nameštao ruku, koja na kraju nije zadrhtala kada je bilo najpotrebnije.

Baš na Mozzartovim plavim terenima se tokom prethodnih osam godina gradila „kuća slavnih“ srpskog basketa. Od Apatina do Preševa, kroz 52 grada i mnogih manjih mesta, sve do Republike Srpske, ta kraljevska plava ušla je u krv nekim novim generacijama, ali i iznova podsećala na to kako je košarka postala deo našeg nacionalnog DNK.

1 / 4 Foto: Promo

Fondacija Mozzart stoti teren je obnovila krajem 2023, u godini velikog jubileja – stogodišnjice košarke u Srbiji. Od manjih igrališta širom Srbije, do kultnog Želovog, Kališa ili Ranča, asovi srpske i jugoslovenske košarke ostavljali su motivacione poruke za neke nove klince. „Poraz je najbolja motivacija“, govorio je često pokojni Duda Ivković, a u čast legendarnog trenera obnovljen je teren odmah pored „Arene“. Od te emotivne večeri, kada je Željko Obradović presekao vrpcu, mrežice nisu prestale da se tresu na jednom od najpoznatijih terena u prestonici. Isti slučaj je pod obručima širom Srbije, gde se sada skandira „Kari’s on fire“.

Svi za jednog, basket za svi...

Promo