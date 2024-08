ŠTA JE ZAPRAVO "SRPSKI INAT" KOJI NAS JE PROSLAVIO? Ana Privrat o emocijama koje budi, a evo kako je o tome govorio Đoković

Olimpijske igre donose mnogo uzbuđenja, ali i stresa kako za sportiste, tako i za navijače. Tokom poslednjih nekoliko nedelja, svedoci smo bili ne samo oscilacija u emocijama, već i izuzetnih uspeha naših sportista, koji su uprkos izazovima pokazali izuzetnu mentalnu snagu.

Ana Privrat, sportski psiholog, gostovala je u emisiji "Puls Srbije", gde je govorila o tome kako se sportisti nose sa pritiskom, razočaranjima i velikim očekivanjima, ali i o tome kako ih te iste emocije motivišu da dostignu vrhunske rezultate.

Privrat je istakla koliko je važno da sportisti budu psihološki stabilni u ključnim trenucima. Kroz primere Novaka Đokovića, naših vaterpolista i košarkaša, objasnila je kako mentalna snaga igra presudnu ulogu u postizanju vrhunskih rezultata:

- Ovo je jedna odlična mentalna snaga, ne samo Novaka Đokovića, ne samo vaterpolista, već cele Srbije. Medalje koje su osvojene pokazuju pobedu cele nacije, a to je timski rad koji uključuje sve sportiste, timove i celu Srbiju koja je bila tu kao podrška.

Privrat je posebno istakla značaj srpskog inata, koji je kod naših sportista često motivator u trenucima kada se suočavaju sa izazovima:

- Kod njih je proradio čuveni srpski inat, koji je u stvari prkos i održavanje svog dostojanstva. Kada neko pokuša da ospori činjenicu da je naša reprezentacija jedan od favorita, u njima se rađa taj inat koji kaže: 'Sada ću da pokažem.'

Šta je to srpski inat?

U velikom intervjuu za "Tennis Channel" Novak Đoković je upitan šta je to srpski inat.

- Do ovog vremena ne mogu da vam kažem kakav je tačan prevod te reči, ali to je nešto šo može da se opiše kao osećaj da želiš da dokažeš da nešto možeš da uradiš, kada kažu da ne možeš, istorijski tu reč često koriste kroz sport. Kada ste potcenjeni, vi uradite to zbog inata, da pokažete za šta ste sve spremni - rekao je Novak Đoković tokom gostovanja u jednoj emisiji.

foto: Dado Đilas

Međutim, podsetimo i na čuvenu izjavu našeg legendarnog glumca Dragana Gagija Jovanovića: - Inat je nešto što je nama najveća mana i najveća odlika. U isto vreme. Taj inat ako se okrene na pozitivno, mi smo u stanju čuda da napravimo na bilo kom polju. Ako to oseti naš čovek, tu nepravdu neku, pa ti si ga nadrljao, bajo. To je najlepše i to volim strašno kod našeg naroda. Taj inat - rekao je naš proslavljeni glumac.