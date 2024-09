ISPROBAJ, DONIRAJ I OSVOJI NOVI MODEL NIKE PATIKA PEGASUS 41

Pre početka ovogodišnje 10K Belgrade powered by Nike trke, koja se organizuje u saradnji sa Beogradskim Maratonom, a koja će se 7. septembra u 18 časova, održati na Ušću, učesnici ovog sportskog događaja imaće sjajnu priliku da isprobaju najnoviji model Nike patika – Pegasus 41. Ove patike omogućavaju povrat do 13 odsto energije pri kontaktu patike sa tlom i to putem unapređenog srednjeg đona, koji je napravljen od ReactX pene. Aktivacija koju brend Nike organizuje ima za cilj da podstakne trkače da kroz pokret trčanja i zagrevanja u Pegasusu na ovaj način uštede što više energije i time sakupe što više poena, koji će se tokom dana sabirati, konvertovati u novac i biti doniran u humanitarne svrhe. Svi zainteresovani moći će da učestvuju u aktivaciji od 15 časova kada se otvore kapije pa sve do početka trke.

foto: Promo/Rastko Šurdić

Osluškujući potrebe potrošača, Nike je napravio ovaj prozračni model patika od udobnog, mrežastog materijala, širine koja pruža dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju i povećane visine slojeva đona za poboljšano amortizovanje i zaštitu pri trčanju. Pegasus 41 patika preporučuje se za distance od pet do deset kilometara, na bilo kojoj podlozi – bilo da je reč o gradskim ulicama ili atletskoj stazi – neophodni komfor će doneti svim početnicima i rekreativcima, ali i iskusnim trkačima.

foto: Promo/Rastko Šurdić

Posvećeni učesnici pomenute aktivacije, koji trčeći u Pegasus 41 patikama uštede najviše energije i sakupe najveći broj bodova, biće nagrađeni novim modelom patika. Pobednika u ovom izazovu će biti dvoje – jedna žena i jedan muškarac, ali će pobednički duh krunisati trud svih koji uspešno završe 10k trku.

Omogućavanje jedinstvenog iskustva svim zainteresovanim trkačima na beogradskom Ušću samo je jedan od koraka koje Nike čini sa namerom da udobnost i energiju pokreta približi svima, ali i da dodatno motiviše sve članove zajednice na međusobnu solidarnost. Zajednički ciljevi brenda Nike i Beogradskog Maratona su promocija trčanja, uključivanje što više ljudi u ovaj sport i motivisanje mladih da se bave fizičkom aktivnošću.

foto: Promo/Rastko Šurdić

Sportski izazov u vidu trčanja 10 kilometara okupiće tradicionalno veliki broj ljubitelja ovog sporta, koji će imati priliku da se druže i pokažu svoju izdržljivost, trčeći se ulicama trasom Bulevar Nikole Tesle – Karađorđeva – Bulevar Nikole Tesle – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle – Ušće – Logor Sajmište – Ušće – Bulevar Nikole Tesle.

