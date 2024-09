Aktivacija traje do 13. oktobra u prodajnim objektima Idea, Roda i Mercator, gde svaki kupac barem dva Carlsberg piva dobija mogućnost da osvoji ovu fantastičnu nagradu. Pored nje, Carlsberg je pripremio i mnoštvo vrednih poklona za potrošače, uključujući stone fudbale, elektronske pikado table i druge tematske nagrade.

„Želimo da pružimo našim potrošačima neponovljivu priliku da dožive Liverpul iz „prvog reda“. Impresivnije od svih trofeja koje je ovaj slavni klub osvojio, među kojima je i 6 pehara prvaka Evrope, jesu strast, ljubav i lojalnost njegovih navijača. Imati priliku da to osetiš i budeš deo te tradicije verujem da je san svakog navijača i zato pozivam sve potrošače da uzmu učešće u ovoj aktivaciji,“ izjavio je Marko Simić, menadžer internacionalnih brendova u kompaniji Carlsberg Srbija. „Mogu slobodno da kažem da Liverpul simbolizuje sve ono najbolje u fudbalu. Ponosni smo što smo uz njega duže od tri decenije i što ne nameravamo da stanemo. Što se nas i saradnje sa Liverpulom tiče, on zaista nikada neće „hodati sam“, dodao je on.