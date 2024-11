Suze radosnice su nam tekle niz lica kada je Novak Đoković ostvario decenijski san i Srbiji doneo zlato u Parizu. One teške, bolne suze ronili smo kada su se Amerikanci izmigoljili iz ruku srpskog drim-tima. Skakali smo od sreće dok su pucali Damir Mikec i Zorana Arunović , čudili se neverovatnom sportskom duhu Aleksandre Perišić i njenoj tuzi zbog poraza u finalu, provrištali smo kada su vaterpolisti tukli Hrvate i podsetili su da su oni ipak nešto najbolje što imamo.

Višemesečna akcija MVP by Mozzart Sport biraće redom: najboljeg srpskog sportistu, najbolju srpsku sportistkinju, najbolje mlade u obe kategorije (uslov je da su rođeni 2003. godine ili kasnije), te najbolje u individualnim sportovima, u obe konkurencije naravno. Dalje, biraće najbolje fudbalere, košarkaše, odbojkaše i rukometaše u Srbiji (uslov je da imaju pravo da igraju za našu reprezentaciju i da trenutno igraju za neki srpski klub), pa odvojeno u inostranstvu. I biraće sve to i u konkurenciji dama, odnosno fudbalerki, košarkašica, odbojkašica i rukometašica.

No, pre no što krenemo sa polemikama oko toga je li bolji Mitrović ili Vlahović, da razjasnimo i sistem takmičenja. Ovo dakle nije samo izbor Mozzart Sporta, ovo je izbor svih relevantnih činilaca u srpskom sportu. Pored glasova čak 26 redakcija, za mišljenje su pitali i sve kapitene i trenere muških i ženskih fudbalskih, košarkaških, odbojkaških i rukometnih klubova koji se takmiče u najvišem rangu, bilo to domaće prvenstvo ili u slučaju košarke regionalni šampionat. Na prste jedne ruke mogu se pobrojati oni koji nisu prihvatili da glasaju.