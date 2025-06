U periodu od 18. do 22. juna, u Sportskom centru ’’Slana bara’’ u Novom Sadu, takmičari će se nadmetati u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, kao i u konkurenciji muških, ženskih i mešovitih parova. U sredu, 18. juna, prvi na teren izlaze igrači uzrasta od 9 do 15 godina, koji će zvanično otvoriti ovogodišnje takmičenje Serbian YOUTH International. Od petka, 20. Juna, tereni su rezervisani za takmičenje Serbian U17 International za igrače do 17 godina. Vikend je predviđen za završnu eliminacionu fazu takmičenja, polufinalne i finalne mečeve, kada će se i zvanično proglasiti najuspešniji. Nakon završnog takmičarskog dela u subotu, 21. juna, uslediće svečana ceremonija dodele medalja za takmičare do 9, do 11, do 13 i do 15 godina. U nedelju nas očekuju finalne borbe i dodela medalja U17 takmičarima koji su ostvarili najbolje rezultate.