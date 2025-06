Sportske manifestacije ” Tri strane Kopaonika” i ”Trail race Kopaonik” održaće se i ovog leta na terenima Nacionalnog parka Kopaonik i to već tradicionalno poslednjeg julskog vikenda, od 25. do 27. jula . Sve učesnike i njihove pratioce osim trčanja i vožnje bicikli u prirodi, očekuje bogat prateći program– koncerti na otvorenom, sajam sportske opreme u Dolini sportova, dečija trka, kao i brojne aktivnosti u organizaciji JP Skijališta Srbije i lokalnih avanturističkih centara.

Nedelja, 27. jul rezervisana je za najveći brdsko-biciklistički događaj u Srbiji, biciklistički maraton ”Tri strane Kopaonika”powerd by Imlek Protein, koje se održava dvanaesti put. Ovaj događaj okuplja ljubitelje biciklizma različitih nivoa spremnosti od početnika do reprezentativaca, na stazama Beli meda, Jela i Pančić dužina do 20 do 50km.