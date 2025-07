Trkačka avantura je započela u dnevnim satima, kada su takmičari u prelepom ambijentu Kopaonika imali priliku da testiraju svoju fizičku spremnost i mentalnu izdržljivost na stazi do Pančićevog vrha punoj izazova – od penjanja preko zidova, nošenja tereta, provlačenja kroz mreže, pa sve do savladavanja prepreka koje su zahtevale snagu, balans i brzinu. I sve to u dva navrata, jer je spust niz Pančić bio žicom i tu nije bio kraj. Takmičari su morali da okrenu još jedan krug do vrha i pokažu zašto su „Nepobedivi“.