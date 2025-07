,,Za nas je OTP banka više od sponzora. To je naš partner koji je sa nama još od Olimpijskih igara u Atini, a sada i na putu za Los Anđeles 2028. Odnos koji neguju naše dve institucije traje skoro pune tri decenije. Verujem da svako od nas ovde prisutnih ima neki, bilo koji odnos sa nekom bliskom osobom i siguran sam da znate koliko je teško sačuvati taj odnos u tako dugačkom vremenskom periodu. Svaki odnos između dvoje ljudi ima uspone, padove i veoma teške trenutke i samo iskreni, otvoreni odnosi puni poverenja i međusobnog razumevanja uspevaju da se održe. I ne kaže se slučajno da su to prava prijateljstva, jer samo takvi odnosi opstaju uprkos svemu.”

„U OTP banci imamo društveno odgovornog partnera koji deli naše vrednosti, razume potrebe vrhunskog sporta i prepoznaje ga kao pravo mesto za ulaganje, čime pokazuje da ulaganje u sport nije samo doniranje sredstava, već i ulaganje u sopstveni rast i razvoj. Kompanije, a posebno banke, vole da prikazuju da su društveno odgovorne, da zasnivaju svoj rad na pozitivnim vrednostima i to je svakako dobro. Međutim, veoma je malo kompanija koje istinski rade i funkcionišu u skladu sa vrednostima na koje se pozivaju. Upravo se OTP banka razlikuje od velike većine drugih po tome. Izuzetnost je upravo glavna karakteristika poslovanja OTP banke i to ne pokazuju samo suvoparni izveštaji, već i konkretni rezultati, nagrade i priznanja koja je OTP banka dobila za saradnju sa Olimpijskim komitetom Srbije u prethodnom periodu. I ja im na tome iskreno čestitam. I usuđujem se da dodam da mi u Olimpijskom komitetu Srbije osećamo da su to malo i naša priznanja, baš kao što su sve osvojene medalje naših sportista od Atine do Pariza, po malo i medalje OTP banke. Srećan sam danas, jer smo uradili veliku stvar za naš olimpijski sport i za naredni olimpijski ciklus. Nastavljamo dalje, jer Srbija veruje – zajedno do pobede u Los Anđelesu 2028. godine.“