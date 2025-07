„Selektor Pešić nas je, svojim komentarom da se VODAVODA nije promenila od 2004. godine jer je ista kao kada ju je prvi put probao, nasmejao ali nas i podsetio na ono što i sami dve decenije ponavljamo. Iako je rečeno uz osmeh, to što je voda ostala ista, moglo je zvučati kao kritika da nismo unapredili kvalitet ali za nas to je zapravo najveći mogući kompliment. Selektor je te 2004. bio uz nas na otvaranju Doma Vode, a danas, kada je arteški izvor prvi put predstavljen javnosti, još jednom je potvrdio suštinu onoga čemu smo posvećeni, a to je da VODAVODU koja izvire sa 605 metara dubine u prirodno čistom obliku, bez ikakve obrade, da je takvu, iskonski, netaknutu, donosimo do potrošača i to je naša najveća odgovornost I privilegija. Kao što sam rekao selektoru, neke vode se u procesu proizvodnje menjaju, nešto im se oduzima ili pak dodaje radi boljeg ukusa. VODAVODI to ne treba. Priroda je već napravila najbolje. Svakom promenom narušila bi se ta prirodna ravnoteža. Kada je nešto od majke prirode stvoreno savršeno, to treba sačuvati. Zato selektorove reči da nismo povoljšali kvalitet nisu kritika, već najbolje moguće priznanje. Na to smo ponosni”, zaključio je Đorđević.