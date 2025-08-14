Slušaj vest

Pripremne utakmice košarkaških reprezentacija su uveliko u toku, a naš tim predvođen Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem beleži sjajne rezultate do sada. Dosadašnje pipremne utakmice samo su mala uvertira za ono što nas očekuje krajem meseca, a to je – Evropsko prvenstvo koje se od 27. avgusta do 14. septembra održava u Finskoj, Poljskoj, Letoniji i na Kipru. Ovaj veliki događaj koji će s pažnjom pratiti cela Srbija, biće veoma interesantan i za one kojima nije sport u prvom planu, već profit. To su prvenstveno investitori koji željno iščekuju ovaj veliki događaj koji će njihove eventualne favorite na tržištu izbaciti u prvi plan. Mnogi od njih su velike sume već uložili u neke kompanije, a čini se da će ovo prvenstvo biti intersantno prvenstveno po tome što će na njemu biti upotrebljena napredna AI tehnologija kako bi se izbegle sudijske greške.

Upravo kompanije koje se bave ovo industrijom, biće narednih nedelja pravi izbor na tržištu, s obzirom da nas očekuje jedno od najuzbudljivijih prvenstava do sada koje će biti veoma praćeno i gde će kompanije koje se bave oblašću AI-a biti sveprisutne kako bi se izbegle sudijske greške koje direktno utiču na rezultat. Sve ovo imaće kao krajnju posledicu povećanje akcija kompanija u oblasti AI-a, a

pametni invesitori koji na vreme budu prepoznali trenutak, moći će da se pohvale izuzetnim prihodima i to bez mnogo čekanja. S obzirom na trajanje prvenstva, očigledno je da je ovo prava prilika da se za kratko vreme ostvari veliki profit, s obzirom da i analitičari predviđaju veliki rast za kratko vreme za kompanije koje se bave proizvodnjom AI alata koji će na ovom prvenstvu biti sveprisutni. Pogledajte trenutne cene akcija na berzi.

Svi se sećamo momenta iz 2010. godine kada je naša reprezentacija oštećena u meču sa domaćinom Turskom zbog pogrešne sudijske odluke koja je direktno uticala na kranji ishod meča. Kako bi se izbegle ovakve situacije, na ovom prvenstvu više nego ikada pre biće korišćene napredne AI tehnologije, kako bi se pre svega izbegle ovakve ili slične sudijske greške. Takođe, napredni AI alati poboljšaće i celokupan doživljaj praćenja utakmica. Sve ovo direktno će uticati na povećanje cena akcija AI kompanija koje će više nego ikada pre biti prisutne na ovakvom košarkaškom događaju. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Eurobasket 2025 je više od velikog sportskog događaja – to je jedinstvena prilika za odvažne investitore da budu deo tržišnog fenomena koji donosi brze i značajne profite. Dok reprezentacije osvajaju terene igrama, AI kompanije dominiraće na berzama širom sveta. Zato ne propustite priliku da iskoristite ovaj talas košarkaške groznice i trend rasta AI tržišta – ulaganje sada znači biti korak ispred drugih i ostvariti uspeh! Budite deo igre, investirajte pametno i pratite kako vaša ulaganja i profit rastu zajedno sa igrom naših šampiona! Otvorite besplatan demo račun i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.