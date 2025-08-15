Slušaj vest

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je i neiscrpan izvor dobre energije, šale, duhovitih opaski i izjava koje se u društvu prepričavaju godinama. Majstor motivacije, ali i čovek koji zna da nasmeje ne samo svoj tim, već i najozbiljnije među nama. Njegov smisao za humor precizan je kao trojka u poslednjoj sekundi, a mnoge njegove izjave prave male životne lekcije, uz obaveznu dozu smeha.



U susret Evropskom prventsvu u košarci, donosimo vam top 5 Pešićevih legendarnih izjava i anegdota, uključujući i one koje potvrđuju da ima stvari koje se ne menjaju godinama. Na sreću!

1. „Ko da se vrati po mene? Pa, idite, ja sam mislio vi ste otišli.“



Posle konferencije za medije, menadžer tima dobacio je Pešiću da ga ekipa već čeka u autobusu. Kari se nasmejao i uzvratio: „Ko da se vrati po mene? Pa, idite, ja sam mislio da ste vi otišli!”



Sala je prasnula u smeh, jer, kad je Kari tu, čak i logistika ima smisla za humor.



2. „Voda ista, niste se poboljšali“



U susret Prvenstvu, kada je produžena dugogodišnja saradnja između VODAVODE i Košarkaškog saveza Srbije, selektor Pešić posetio je Dom Vode u Banji Vrujci, kao i arteški izvor koji je u čast košarkašima i selektoru prvi put predstavljen javnosti. A kako sa Pešićem nigde ne može bez šale – konferenciju je obeležio zanimljiv dijalog koji je nasmejao sve prisutne. „ Moram da probam ovu vodu da vidim kako ste je napravili. Te 2004. godine je voda bila...Otvori mi. Videćemo da li su napredovali sa kvalitetom vode, ali vidi se da je čista. Vidi se "iz aviona". Apsolutno ista kao 2004. Zamisli da se uopšte niste poboljšali. Ista voda.”



„Ali, selektore, neke vode mogu da se menjaju, nešto im se doda radi boljeg ukusa, ali VODAVODA, kao što je izvirala 2004. ista je i danas. Mi je u takvom stanju, dostavljamo do potrošača, to je naše veliko zadovoljstvo i odgovornost. To što si rekao da se nismo promenili, isti uvek, to nije kritika nego najveći kompliment. Nisu joj potrebna poboljšanja kada je odlična”, rekao je Vojin Đorđević, osnivač brenda VODAVODA.





Kako bi selektor i sam rekao, neke stvari ne bi ni trebalo menjati. Samo ih je potrebno čuvati… i povremeno o njima ispričati dobru šalu. Šalu iza koje se krije najlepši, iskren kompliment.

3. „Ovo je vreme kada se ne igra, već trenira košarka.”



Tokom priprema, na pitanje novinara da li ga brinu rezultati prijateljskih utakmica, Kari je mirno odgovorio: „Ovo je vreme kada se ne igra, već trenira košarka.”



Jer Kari najbolje zna, forma se osvaja mnogo pre nego što prvenstvo uopšte počne.

4. „Nemojte da brinete, kad se ja ne brinem.”



Posle važne pobede naše košarkaške reprezentacije nad Finskom, dok su novinari očekivali ozbiljan osvrt i analizu, Pešić je u svom stilu spustio loptu: „Nemoj previše da se brinete kad se ja ne brinem.“