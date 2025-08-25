Slušaj vest

Aleksa Avramović i Chips Way – zajednički ukus pobede

Chips Way, prva fabrika slanih grickalica u bivšoj Jugoslaviji, sa ponosom najavljuje saradnju sa reprezentativcem Srbije i rođenim Čačaninom, Aleksom Avramovićem. Ovaj ugledni sportista pridružiće se promociji brenda i pomoći da novi ukusi čipsa stignu do što šire publike.

„Čačanski čips je deo mog detinjstva i jedan od simbola mog grada. Zato je ova saradnja za mene posebna – uvek ću sa ponosom podržati ono što je naše“, izjavio je Aleksa Avramović.

U skladu sa stalnim inovacijama u proizvodnji, Chips Way je nedavno predstavio čak četiri nova ukusa čipsa papriku, kečap, roštilj i ljutu papriku, dok je najnovije pojačanje - čips sa tzatziki ukusom. Zahvaljujući unapređenoj recepturi, proizvodi donose dodatnu hrskavost i bogatije arome, dok moderno pakovanje nagoveštava istinski praznik za sva čula.

Saradnja sa Aleksom Avramovićem predstavlja spoj tradicije, lokalnog ponosa i inovacija koje Chips Way donosi svojim potrošačima, uz obećanje da će ukus domaćeg čipsa nastaviti da osvaja i nove generacije.

Osnovana 1971. godine, Chips Way kao prva i tada jedina fabrika slanih grickalica u regionu, danas je jedan od retkih nezavisnih lokalnih proizvođača u industriji čipsa i slanih grickalica, konkurentna globalnim liderima ne samo u Srbiji, već i u široj regiji Balkana. Nakon više od 50 godina uspešnog poslovanja, kompanija Chips Way je u protekle tri godine zaokružila najveći investicioni ciklus u istoriji kompanije, vredan preko 20 miliona evra. Neprekidno se razvijajući, Chips Way brendovi postali su sinonim za kvalitet. Pored dobro poznatog čipsa, sada u novom modernom pakovanju stižu i slani favoriti – novi ukusi čipsa, flips sa kikirikijem, flips u obliku krokodila i kokice sa unapređenim ukusom - spremni za uživanje!