Slušaj vest

Jedina republička sportska institucija, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da će danas, 25. avgusta, nakon kraće pauze, otvoriti svoj zatvoreni bazen u okviru kompleksa na Košutnjaku.

Sugrađani, sportisti i rekreativci moći će da uživaju u plivanju i tokom jeseni i zime, u potpuno modernom i prijatnom ambijentu. Poseban akcenat stavljen je na kvalitet i standarde objekta, kako bi svi korisnici imali maksimalnu udobnost i sigurnost prilikom boravka.

Pored zatvorenog bazena, građanima je na raspolaganju i vrlo moderna sauna, koja se nalazi u sklopu objekta i predstavlja idealno mesto za relaksaciju i regeneraciju posle plivanja ili treninga. Na taj način, Zavod dodatno unapređuje ponudu sportskih i rekreativnih sadržaja, brinući o zdravlju i kvalitetu života građana.

Termini za građanstvo biće dostupni na zvaničnom sajtu Zavoda, gde će svi zainteresovani moći da pronađu detaljne informacije o rasporedu, ceni i načinu korišćenja zatvorenog bazena i saune.

Podsećanja radi, otvoreni bazeni i dalje su dostupni posetiocima, sve dok vremenski uslovi to budu dozvoljavali, kako bi Zavod za sport i medicinu sporta omogućio što duže trajanje letnje sezone i zadovoljstvo potreba sugrađana.

Zavod za sport i medicinu sporta RS poziva sve ljubitelje plivanja, sporta i rekreacije da se pridruže i iskoriste priliku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Ova sportska institucija će nastaviti da ulaže u unapređenje sadržaja koji doprinose zdravom i aktivnom načinu života.