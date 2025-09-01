Slušaj vest

Vreme je za novi ispit „Orlova“

Prve tri prepreke su uspešno prevaziđene - košarkaška reprezentacija Srbije ne zna za poraz na Eurobasketu, redom su "padale" selekcije Estonije, Portugala i Letonije, a sada je vreme i za Češku.

Ne samo što Srbija juri pobedu, "Orlovi" jure 20. uzastopnu pobedu protiv evropskih ekipa u svim takmičenjima, a posebno je još zanimljiv i podatak da su naši momci u utakmici protiv Letonije imali učinak 14/14 sa linije za slobodna bacanja.

Da li će i večeras biti mirne ruke, ostaje da vidimo, a do tada - hajde da pogledamo specijal igara koji donosi sportska kladionica Meridian:

Foto: Promo

Kao specijalno iznenađenje stiže ponuda za igru – Srbija pobeđuje u svim četvrtinama, uz opciju SUPERBOOST – nova kvota je 2.40.

I naravno – to nije sve. Kao i u prethodnim mečevima, i danas navijamo za TROJKE, jer svaka donosi sjajan bonus na tvoj nalog u Meridianu! Ono što je potrebno da uradiš jeste da odigraš tiket koji sadrži meč Srbija – Češka i za svaku pogođenu trojku “Orlova” – stiže 50 dinara na tvoj račun.

A, ukoliko nemate nalog – budite bez brige, imamo rešenje i za to. Registrujte se OVDE, verifikujte svoj nalog i odmah dobijate sjajan BONUS DOBRODOŠLICE koji iznosi i do 6.500 dinara, odnosno pet dana igre bez rizika.

Jasno je – euforija se ne smanjuje, već je sve veća, a kako i ne bi bila kada se polako približavamo najinteresantnijem delu takmičenja.

Navijamo za Srbiju, uživamo uz Meridian!