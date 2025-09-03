Slušaj vest

U gradu koji nikad ne spava i diše kroz umetnost, omiljeno mesto zaljubljenika u muziku, scenu i lepu reč ucrtano je još početkom godine na dorćolskoj kaldrmi, a ovog septembra posetioce je dočekalo u potpuno novom ruhu. Fondacija Mozzart je otvorila novu sezonu, ali i vrata svog renoviranog prostora u Ulici cara Dušana 35, a crvenim tepihom prošetale su brojne poznate ličnosti iz sveta glume, muzike, sporta, medija...

Sevali su blicevi, razmenjivali pozdravi, nazdravljalo se novim počecima... Zatim se žamor utišao i svetla reflektora na kratko ugasila, a Nataša Ninković i Zoran Cvijanović su na scenu bacili svoj magični prah. U njihovim glumačkim bravurama iz prvih redova uživali su brojni dramski umetnici, muzičari, pesnici... Mnogi od njih i sami su nastupali na sceni Fondacije Mozzart u prethodnoj sezoni, zaljubili se u jedinstveni prostor, atmosferu i energiju pa mu se sada rado vraćaju i kao gosti.

Nova sezona, osim povratka predstava za koje se tražila karta više, donosi i niz premijera – pozorišnih komada, koncertnih večeri i književnih susreta koji će još jednom pokazati zašto je ovaj prostor tako brzo postao omiljeno mesto susreta publike i vrhunskih umetnika. A kako pod reflektorima Fondacije Mozzart svetlost stvaralaštva pripada svima, ulaz će i ove sezone biti potpuno besplatan. Kao i do sada, o svim detaljima informacije možete naći na Instagram profilu Fondacije Mozzart.

