Tri dana uzbudljive MTB avanture na 160 km staza sa ostvarenih preko 5000m uspona obeležiće četvrto izdanje međunarodne etapne trke Wild bear MTB Stage Race

Poznat po netaknutim prirodnim lepotama i Pančićevoj omorici, nacionalni park Tara će po četvrti put ugostiti ljubitelje planinskog biciklizma na međunarodnoj etapnoj trci Wild Bear MTB Stage race, koja će se održati od 11. do 13. septembra. Staza dužine 160 km startuje na Mitrovcu na Tari, a tokom tri dana nadmetanja učesnici će obići poznate lokalitete Zaovina i Mokre Gore, ali i skrivene dragulje prirode poput Jagoštice i Predovog krsta.

Mrki medved kao zaštitni znak nacionalnog parka Tara poslužio je kao inspiracija za naziv trke. Da li će biciklisti sresti mrkog medveda, ostaje nam da nagađamo do 11. septembra za kada je zakazana prva etapa od 56km sa 1382m uspona.

Foto: Vladimir Vilimonović, Ivan Miladinović.

Takmičari pristižu iz svih delova Evrope, a pojedini vozači dolaze čak i iz Brazila. Za sada je prijavljeno 200 učesnika iz 25 zemalja. U jakoj muškoj individualnoj konkurenciji najviše se očekuje od Hansa Bekinga, višestrukog prvaka Holandije čija je karijera bogata sportskim uspesima i nastupima na najvećim svetskim etapnim trkama. U ženskoj konkurenciji favorit je Janka Kesek Števkova, višestruka prvakinja Slovačke i trostruka učesnica olimpijskih igara.

U timskoj konkurenciji mnogo se očekuje od timova iz Poljske, Holandije Švajcarske, Danske, Češke, Slovenije i Hrvatske.

Srpske boje braniće biciklistička mlada nada Damjan Stanišić iz BK Raška, kao i višestruki nacionalni prvak u biciklizmu Aleksandar Roman koji će nastupiti u dvojcu sa Borisom Popovićem, koji se na ovogodišnjem izdanju trke "4 Islands" kvalifikovao za najprestižnuju etapnu MTB trku "Cape Epic" u okviru koje će nastupiti u martu 2026. godine.

"Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da smo uspeli da privučemo učesnike iz ovako velikog broja zemalja, koji će tokom sedam dana boraviti na terenima Nacionalnog parka Tara. To je izuzetan uspeh i nešto što je jako značajno za razvoj turizma, turističke ponude i što ostvaruje značajan uticaj na ekonomiju lokalne zajednice" - ističe Nenad Mojsilović isped Sportskog udruženja "Na Sve strane" iz Beograda koje je organizuje ovaj sportsko-biciklistički događaj u saradnji sa Opštinom Bajina Bašta, Nacionalnim parkom Tara, Turističkom organizacijom "Tara-Drina" i Centrom dečijih letovališta Beograda.