Eliminacija košarkaša sa Evropksog prvenstva u Letoniji i dalje boli čitavu naciju. U senci velikih sportskih uspeha je često neuspeh na takmičenjima.

Kako se sportisti nose sa porazima? Kako im psihološki pritisak utiče na performanse?Na ova ptianja je za Kurir odgovorila Ana Privrat, sportski psiholog.

Sportski psiholog za Kurir: Kako se nositi sa porazima? Izvor: Kurir televizija

- Imali smo i u košarkaškom i u fudbalskom timu jake individualce, ali ne jak tim. Treba razlikovati jer u sportu kada tim ima mnogo super-zvezda, taj tim nije nužno da će napraviti rezultate, jer tim mora da bude kreiran. Drugo je kada imamo kreirane jake individualce i timove - kaže Privrat.

Ona objašnjava da je problem jer tim ne postaje jedinica, jer u sportskoj psihologiji postoji lični identitet, poput NIkole Jokića, i socijalni identitet koji se javlja pri pripadanju nekoj grupi:

- Koji je identitet naše reprezentacije, šta predstavlja, koje su odluke za dobrobit celog tima, koju tradiciju čuvamo i koje su vrednosti i strategija tima koje se poštuju? To je nedostajalo u oba tima - kaže Privrat.

Ona dodaje da je greška i što je fokus stavljen na individualce, na primer činjenica da Bogdan bogdanović zbog povrede neće moći da igra, a ne na tim kao celinu.

"Trener je ključna uloga"

- Trener je ključna uloga. Ovo je sve trenerski deo i u večim timovima to se prebacuje na psihologe. Kada nije sportski psiholog prisutan, glavni posao pripada treneru, kao i kako se to dalje promoviše i kako se razgovara sa igračima. tim mora da ima strukturu ličnih i sportskih vrednosti - kaže Privrat.

Ona kaže da bi oan pri pravljenju tima odredila pet vrednosti tima, odnosno slogana gde svi moraju da budu složni da se drže tih slogana.

- Strategija i taktika je ono što je falilo. Mora da se trenira tim, a ne individualci. Sport je umetnost i igra kao šah, pa figure moraju da se ređaju kako bi se dobilo - tvrdi Privrat.

