Večeras od 20 časova igra se jedan od najuzbudljivijih duela francuskog fudbala u kojem Marsej dočekuje Pari Sen Žermen. Rivalitet koji traje decenijama ponovo će zapaliti tribine Velodroma, a oba tima u ovaj susret ulaze sa jasnim ambicijama i željom da pošalju poruku celoj ligi.

Marsej je pod vođstvom Roberta De Zerbija krenuo u sezonu uz oscilacije, ostvarivši sigurne pobede na domaćem terenu, ali i neubedljiva gostovanja. Međutim na svom stadionu izgledaju zastrašujuće – u dva meča upisali su isto toliko trijumfa uz čak devet postignutih golova. Iako su u Ligi šampiona poraženi od Real Madrida, igra i otpor koji su pružili protiv evropskog giganta daju navijačima razlog da veruju da mogu da se nose i sa šampionom Francuske, međutim, prema mišljenju kladionica, Sveci su i dalje veliki favoriti.

Parižani, sa druge strane, su u ovoj sezoni nastavili u ritmu koji su nametnuli prošle sezone kada su osvojili tripletu. Ekipa Luisa Enrikea i dalje deluje nezaustavljivo – četiri kola, četiri pobede, uz impresivnu gol razliku, kao i ubedljiv start u Ligi šampiona protiv Atalante. Ipak, gostovanje na Velodromu uvek nosi posebnu težinu, a dodatni pritisak predstavlja i činjenica da ih Marsej želi uhvatiti baš sada, dok PSŽ balansira između domaćeg prvenstva i evropskih izazova.

Očekuje se direktan okršaj dva stila – De Zerbijeva agresija i ofanziva protiv Enrikeove kontrole i moći u svakom segmentu igre, koja i najjače evropske ekipe može da izvrti poput slot igre. Istorija nas uči da u Le Klasiku forma često pada u drugi plan, a atmosfera i podrška sa tribina postaju faktor odluke.

