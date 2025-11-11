Slušaj vest

Pod sloganom vrednost koja ostaje, u subotu je održana promocija foto knjige “SEZONA 2024/25” autora Jovana Mihajlovića, u sklopu koje je svoje radove izložilo i 18 drugih autora u delu programa “Partizanovo bogatstvo”.

Veliki broj ljudi počeo je da pristiže u galeriju “Neon” pre zvaničnog početka događaja, a u periodu planiranog početka prostor galerije je u potpunosti bio ispunjen navijačima i fanaticima Partizana, kao i ljubiteljima umetnosti.

Posetioce su na ulazu “dočekali” portreti navijača Partizana u dresu i sa foto knjigom “SEZONA 2024/25”, a u okviru promocije našla se i postavka “Partizanovog bogatstva” koju čini 18 svestranih autora slika, knjiga, grafika, fotografija, muzičkih izdanja i fanzina. U prostoru je bilo predstavljeno više od 50 autorskih dela vezanih za Partizan, što je ujedno i najveće bogatstvo događaja. U godini u kojoj Partizan proslavlja veličanstveni 80. rođendan, Marko Stanić, Mina Mitić, Maja Nastić, Iva Galić, Ana Delić, Bojan Vuković, Tamara Tijanić, Oliver Bunić, Lucija Begenišić, Marko Risović, Đorđe Dimitrijević, fanzin “Verni Jug”, fanzin “Osinjak”, “Grobarski trash romantizam” i “Partizan Histerical” predstavili su radove koji daju širu sliku o Partizanu, kao društvenom i kulturnom fenomenu.

“Niz predivnih trenutaka se dogodio u subotu, od okupljanja velikog broja autora, preko mnogo prisutne dece, dvadesetominutnog horskog pevanja i skandiranja najvećem Željku Obradoviću. Još uvek sam pod velikim utiskom, izuzetno zahvalan malom krugu velikih ljudi koji su ispratili i obogatili moju zamisao, kao i velikom broju prisutnih koji su uneli nezaustavljivu energiju u prostor galerije”, poručuje Jovan Mihajlović.

Voditelji programa bili su glumci Andrija Marković i Nikola Štrbac, mladi umetnici koji od početka aktivno doprinose “SEZONI”. Govorili su Jasmina Popović - Narikača, dizajner i saradnik za foto knjigu “SEZONA 2024 /25 ”, devedesetogodišnja Ljiljana Braunović, autorova baka i Kuki iz benda i pokreta “Blicaj”, koji je uz pratnju harmonikaša Marka Karanovića izveo pesme “Ne zaboravi nikad” i “9000 metara”, koje su pokrenule i horsko pevanje drugih pesama i stvorile ekstazu među navijačima Partizana.

Foto knjiga “SEZONA 2024/25” je autentično autorsko delo koje prkosi savremenim tendencijama i predstavlja svedočanstvo, nasleđe i vrednost koja će nadživeti ono što je trenutno i prolazno. Objavljena na dan kada JSD Partizan slavi jubilej 80 godina postojanja, pod sloganom vrednost koja ostaje napraviće niz promotivnih događaja širom Srbije i regiona.