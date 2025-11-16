Slušaj vest

Reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na stadionu Dubočica u Leskovcu dočekuje selekciju Letonije u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Posle poraza na Vembliju, Orlovima je ostala samo nada da kroz baraž obezbede dodatnu šansu za plasman na Mundijal, ali i za to im je neophodan trijumf.

Debi Veljka Paunovića protiv Engleske doneo je nova lica, novi pristup, ali ne i rezultat. Srbija je poražena sa 2:0, a još bolnija od samog poraza bila je činjenica da ekipa ponovo nije uspela da postigne gol na velikom gostovanju. Ipak, bilo je pozitivnih pomaka, defanziva je izgledala stabilnije, a u veznom redu se osetila veća disciplina.

Ovoga puta, bez pritiska rezultata u samoj grupi, ali sa ogromnim motivom da ostanu u igri za baraž, Orlovi dočekuju Letonce sa samo jednim ciljem, pobedom. Očekuje se da šansu od starta dobiju igrači koji su doneli svežinu protiv Engleza, Samardžić, Jović i Ristić, dok će Vlahović ponovo predvoditi napad u odsustvu Aleksandra Mitrovića.

Sa druge strane, Letonija dolazi bez ikakvih rezultatskih ambicija, pošto su eliminisani iz borbe za Mundijal i poslednji meč igraju za čast. Oslabljeni neigranjem kapitena Černomordijsa i Ciganiksa, gosti nemaju čime da zaprete domaćinu osim čvrstom defanzivom i eventualnim prekidima. Njihov učinak u kvalifikacijama od samo jedne pobeda i četiri postignuta gola dovoljno govori o napadačkoj nemoći, što potvrđuju i kvote koje su kladionice dodelile Letoniji.

Srbija je slavila i u prvom međusobnom duelu u Rigi golom Dušana Vlahovića, a i večeras bi sve osim pobede domaće selekcije bilo veliko iznenađenje. Paunović želi da upiše prvi trijumf na klupi reprezentacije, ali i da ekipa vrati samopouzdanje pred potencijalni baraž.

Bez obzira na sve kalkulacije u grupi, meč u Leskovcu mora da se pobedi, ne samo zbog bodova, već i zbog poruke da Srbija zna da se uzdigne kada je najteže.