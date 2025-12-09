Slušaj vest

Ljubitelje fudbala i kolekcionarstva očekuje pravo iznenađenje! Kurir će sutra svim čitaocima pokloniti UCL album 2025/26, najnovije izdanje posvećeno najprestižnijem evropskom fudbalskom takmičenju.

Ovaj album donosi potpuno novu sezonu UEFA Lige šampiona, sa timovima, igračima i momentima koji će obeležiti narednu godinu. Idealna je prilika za sve kolekcionare, mlade navijače i prave ljubitelje fudbalske magije da započnu svoju kolekciju na vreme.

Ne propustite ekskluzivni poklon – sutra potražite svoje štampano izdanje dnevnih novina Kurir i obezbedite svoj UCL album 2025/26. Otvorite novu sezonu uz Kurir!

Kurir.rs