Sport
SPEKTAKULARNI POKLON STIŽE UZ KURIR! DANAS PREUZMITE UCL ALBUM 2025/26 I URONITE U NOVU ERU LIGE ŠAMPIONA!
Slušaj vest
Ljubitelje fudbala i kolekcionarstva očekuje pravo iznenađenje! Kurir će danas svim čitaocima pokloniti UCL album 2025/26, najnovije izdanje posvećeno najprestižnijem evropskom fudbalskom takmičenju.
Ovaj album donosi potpuno novu sezonu UEFA Lige šampiona, sa tim ovima, igračima i momentima koji će obeležiti narednu godinu. Idealna je prilika za sve kolekcionare, mlade navijače i prave ljubitelje fudbalske magije da započnu svoju kolekciju na vreme.
Ne propustite ekskluzivni poklon – danas potražite svoje štampano izdanje dnevnih novina Kurir i obezbedite svoj UCL album 2025/26.
Otvorite novu sezonu uz Kurir!
Kurir.rs