Dok su se parketi širom Evrope sinoć užarili u završnici još jednog evroligaškog kola, jedan tiket iz Srbije privukao je posebnu pažnju. Bez bombastičnih tipova na pobednike i bez klasičnog „gađanja iznenađenja“, ovaj igrač je odigrao ono što sve češće pravi razliku – plejerse.

Na samo 370 dinara uloga, tiket sastavljen isključivo od poena igrača (ukupno 14 igrača na tiketu) doneo je dobitak od čak 1.703.089 DINARA, uz ukupnu kvotu 3.174,45. Bez bonusa, dobitak je premašio 1,17 miliona dinara, a sa bonusom suma je magična...

Na listi su se našla poznata evroligaška imena – od Tejlora i Poarijea, preko Mekinlija Rajta i Šildsa, pa sve do Veselog, Nana, Osmana i drugih. Fokus nije bio na ishodima utakmica, već na učinku pojedinaca, minutima na parketu i formi – detaljima koje mnogi zanemaruju.

Ovaj tiket je još jedan dokaz da se uz znanje, strpljenje i dobar osećaj za igru – veliki dobitak ne mora da traži veliki ulog.

Zato se spremi za BESPLATNU ŠANSU – ukoliko nemaš nalog u Meridianu, OVDE se registruj i uzmi 6.000 dinara u prva dva dana, potpuno besplatno!