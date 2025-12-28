Slušaj vest

U prazničnom duhu i sa željom da Nova godina počne osmehom, Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet i Fondacija Meridian organizovali su donaciju novogodišnjih paketića nakon meča protiv Cedevite.

Specijalni gosti utakmice bili su polaznici škola košarke, njih oko stotinu su imali priliku da uživo prate duel regionalne elite, ali i da dožive posebno iskustvo boravka u hali.

Nakon utakmice, mališani su obradovani novogodišnjim paketićima, čime je veče dobilo dodatnu, emotivnu dimenziju.

Ova akcija još jednom potvrđuje posvećenost KK Crvena zvezda Meridianbet i Fondacije Meridian društveno-odgovornim aktivnostima, kao i podršci najmlađima i razvoju sporta od najranijeg uzrasta.

Donacija novogodišnjih paketića deo je kontinuiranih aktivnosti usmerenih ka promociji pravih vrednosti, sportskog duha i solidarnosti, koje KK Crvena zvezda Meridianbet i Fondacija Meridian zajednički neguju.

Foto: Meridian

Nastavak akcije

„Nova godina je vreme darivanja i osmeha, a upravo su deca ta koja nas na to uvek podsećaju. Drago nam je što smo zajedno sa KK Crvena zvezda Meridianbet imali priliku da obradujemo polaznike škola košarke i ulepšamo im praznike. Verujemo da su ovakvi trenuci važan podstrek za njihovu ljubav prema sportu i zdravim vrednostima“, poručuju iz Fondacije Meridian.

Polaznici škola košarke deo su zajednične praznične akcije, koja će se nastaviti i u narednim danima, te će još mališana biti obradovano poklonima za novogodišnje i božićne praznike.