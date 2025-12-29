Slušaj vest

Od tame Petrovaradinske tvrđave na prvoj noćnoj Invictus Challenge trci, preko Survivor poligona i spasilačke akcije na Štrandu, zatim fruškogorskih uspona i izazova pa sve do rtanjske avanture „ni na nebu, ni na zemlji“ – Mozzartov tim „Nepobedivi“ i ove godine je opravdao svoj naziv. Fondacija Mozzart je i u 2025. bila uz Invictus Challenge događaje, a mnogi od njih imali su i humanitarni karakter pa je podrška stigla mališanima iz Dečjeg sela Dr „Milorad Pavlović“, Organizaciji za traganje i spasavanje (OTIS) i Nacionalnom parku Fruška gora.

Kada trčiš za važan cilj, korak je poletniji, a prepreke se lakše savladaju. To su pokazali i učesnici prve ovogodišnje Invictus Challenge trke koja je na Petrovaradinskoj tvrđavi spojila adrenalin i humanost i to po prvi put u večernjim satima. Takmičari su savladali sve izazove i pomerili sopstvene granice po mračnim tunelima istorijskog zdanja, a Fondacija Mozzart se pobrinula da pomoć stigne na pravu adresu – Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici.

Foto: TouchNtouch produkcija

Sledeći izazov na Štrandu protekao je u znaku heroja iz senke. Hrabri volonteri iz Organizacije za traganje i spasavanje (OTIS) uvek su tu da ukažu pomoć ukoliko zatreba, a uoči trke su izveli pokaznu vežbu na Mostu slobode – zbrinjavanje povređene osobe tehnikom vertikalnog spasavanja, u punoj opremi, na 40 stepeni. Takmičari u žutim majicama i spasioci u prslucima iste boje stopili su se u jednu humanu misiju i zajedno poslali poruku da je solidarnost nepobediva, a Fondacija Mozzart im je donirala vrednu tehničku opremu za podršku u budućim akcijama.

Foto: TouchNtouch produkcija

A nakon plaže – planina! Prelepa priroda Kopaonika bila je nova „borbena” arena za stotine takmičara koji su obrnuli čak dva kruga do Pančićevog vrha na Invictus Challenge trci koja se uz podršku Fondacije Mozzart ovog jula na Srebrnoj planini održala treću godinu zaredom.

Foto: TouchNtouch produkcija

Sledeći epicentar uzbudljivog Invictus izazova tradicionalno je bila Fruška gora, a „Nepobedivi” su još jednom pokazali da vojvođanska planina nije samo poligon za sportske egzibicije već i humanost. Iako je trčanje individualni sport, na stazama dugim sedam i 13 kilometara sve se radilo timski, jer – važno je s kim trčiš, a važno je i zašto. Osim želje za pomeranjem sopstvenih granica, trka je bila i povod za timsku igru u borbi za očuvanje prirode, pa je Fondacija Mozzart, u saradnji sa organizacijom Invictus, donirala sredstva za projekte uređenja Nacionalnog parka Fruška gora.

Foto: TouchNtouch produkcija

PREKO TRNJA DO ZVEZDA NA MAGIČNOM RTNJU A kome fruškogorski proplanci nisu bili dovoljno izazovni, ubrzo je imao priliku da snagu i izdržljivost testira na impresivnom usponu od 1.565 metara i to pod okriljem tame na mističnom Rtnju. Od hotela „Ramonda” do čuvenog vrha Šiljak, od tame do svitanja, od „šta mi je ovo trebalo” do „vratiću se sigurno i sledeće godine”… Mozzartovi „Nepobedivi” i na desetine drugih učesnika vesele Invictus ekspedicije stigli su preko trnja do zvezda.

Ni hladni vetar, blato, kamenje, oborena stabla i neprestani uspon od kog se gubi dah nisu ih sprečili da osvoje Šiljak i uvere se da je pogled sa vrha vredan svih muka. Veličanstveni prizor rađanja sunca označio je uspešan kraj zahtevnog uspona, ali simbolično i završetak poslednjeg poglavlja priče koju su Invictus Challenge i Fondacija Mozzart u nastavcima ispisivali cele godine širom Srbije. A nove avanture čekaju na horizontu…