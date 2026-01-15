Slušaj vest

Godina za nama pokazala je da se srpsko skijanje nalazi na važnoj prekretnici – između onoga što je već postignuto i potencijala koji tek treba da se razvije. Prema rečima Nevene Ignjatović, predsednice Skijaškog Saveza Srbije i od nedavno člana Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije, 2025. godina bila je godina učenja, stabilizacije i jasnijeg usmeravanja ka dugoročnom razvoju.

Foto: Kevin Voigt - agence zoom

„Iza nas je zahtevna, ali vrlo značajna godina. Napravili smo važne korake, učvrstili tim i odredili strateški pravac, stekli partnere kao što je MTS, sve sa ciljem da znanje i energiju koju imamo svi mi iz sveta skijanja usmerimo na ono najvažnije – naše sportske nade i nadamo se buduće takmičere za koje će se tek čuti. Paralelno nam je cilj da se pokažemo kao domaćin za različite evropske i svetske kupove, pa i za neke oficijalne sastanke svetske federacije u skijanju (FIS). Posebno smo kao tim ponosni na akcioni plan koji je fokusiran na stručne timove i bolje uslove za sportiste generalno, jer je to temelj svakog budućeg uspeha“, ističe Ignjatović.

Foto: Skijaški savez Srbije

Tokom 2025. godine vidljiv je napredak u organizaciji takmičenja, jačanju stručnih kapaciteta i promociji skijanja, što bi trebalo dugoročno da doprinese i većem interesovanju dece i mladih za ovaj sport. Paralelno sa sportskim rezultatima, Savez je radio na izgradnji i jačanju saradnje sa institucijama, lokalnim zajednicama i novim partnerima.

Foto: Kevin Voigt - agence zoom

Sa tim iskustvom ulazi se u 2026. godinu, koja donosi nove ambicije i jedan posebno važan trenutak za domaće skijanje. Svetska elita ski crossa uskoro stiže u Srbiju, a Kopaonik će po prvi put u istoriji biti domaćin trke FIS Svetskog kupa u ski krosu. Neposredno nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu, najbolji svetski takmičari okupiće se na stazi Karaman greben 7b, gde će se od 25. do 28. februara boriti za važne bodove i prestiž u okviru Svetskog kupa. Očekuje se dolazak više od 150 međunarodnih sportista, što ovaj događaj čini jednim od najznačajnijih zimskih sportskih takmičenja ikada organizovanih u Srbiji, uz direktne prenose na TV Arena i FIS TV.

Foto: Kevin Voigt - agence zoom

Ski cross je jedna od najatraktivnijih disciplina savremenog skijanja – brza, dinamična i nepredvidiva, u kojoj se četiri takmičara istovremeno spuštaju niz stazu punu skokova, brzih zavoja i uzbudljivih duela, zbog čega su s razlogom prozvani „snežnim gladijatorima“. Od svojih početaka u Sjedinjenim Američkim Državama sredinom devedesetih godina, do ulaska u olimpijski program 2010. godine u Vankuveru, ski cross je osvojio publiku širom sveta, a dolazak Svetskog kupa na Kopaonik snažna je potvrda sportskog i organizacionog potencijala Srbije.

Foto: Grega Valancic -VOIGT - Agence Zoom

„Svetski kup u ski kros disciplini za nas je mnogo više od samog takmičenja. To je prilika da pokažemo i predstavimo naše planine i zemlju i kapacitete kojima raspolažemo kako bi ovakav jedan događaj bio realizovan. Srbija može biti pouzdan i kvalitetan domaćin, a nakon ovog kupa otvaraju se nove prilike koje će sigurna sam biti snažan podsticaj mladima da se izaberu zimske sportove i poveruju da je vrhunski rezultat moguć i iz naše sredine“, naglašava Ignjatović.

Foto: Grega Valancic - VOIGT - Agence Zoom

Uz jasnu viziju, posvećen tim i veliko međunarodno takmičenje pred sobom, srpsko skijanje u 2026. ulazi sa optimizmom i samopouzdanjem, spremno da nastavi da raste, razvija se i ostavlja trajan trag na sportskoj mapi zemlje.

Foto: Promo