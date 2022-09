UŽIVO, VIDEO: SRBIJA - FINSKA, Orlovi BEZ VAŽNOG IGRAČA jure novu pobedu! Srbija za čas preokrenula FANTASTIČNOM serijom

SRBIJA - FINSKA

Prva četvrtina:

7. minut - Trojka Kalinića, pa Lučić nakon kontre, pa Kalinić još jednom 24:15 . Serija Srbije 14:0, tajm-aut Finska

5. minut - Micić pogađa uz faul, promašuje bacanje, Jokić nakon skoka poentira, a nakon dobre odbrana trojka Nedovića 17:15. Serija Srbija za preokret

5. minut - Fince ide šut za tri, nakon poena Kalinića nova trojka 10:15

4. minut - Sjajno poentira Micić nakon kontre 8:6, Markanen uzvraća sa dve trojke 8:12

2. minut - Izjednačen početak meča 4:4

1. minut - Utakmica je počela

Startne petorke:

SRBIJA: Micić, Nedović, Kalinić, Lučić, Jokić FINSKA: Salin, Maćuni, Jantunen, Markanen, Haf

- Srbija je u poslednjem času pred meč sa Finskom ostala bez bitnog igrača Tek što se vratio Nikola Milutinov, van tima je Vanja Marinković. Orlovi nikako da se kompletiraju. Vanja Marinković nije u timu, ostao je u hotelu zbog stomačnih problema. Nije ništa ozbiljno u pitanju, saopštili su iz KSS.

- Finske navijačice dominiraju

- Srpski i finski navijači zajedno navijaju

Košarkaši Srbije sastaju se sa Finskom u 3. kolu grupe D Evropskog prvenstva u Pragu.

Srbija je zabeležila dve ubedljive pobede protiv Holandije i Češke, dok su Finci bili polovični, poraženi su od Izraela nakon produžetaka, a potom ubedljivo savladali Poljsku.

Selektor Svetislav Pešić očekuje težak meč protiv nezgodnih Skandinavaca

"Finska je ekipa sa pravim karakterom, ne samo fizičkim i kada je u pitanju borbenost, naravno da je to baza, ali su napredovali i tehnički i moralno veruju u trenera, u to što rade. Nije ni čudo što su prezentovali modernu košarku posle teškog poraza od Izraela. To je za njih bila jedna od najvažnijih utakmica u grupi, ali videli ste kako su se vratili sjajnom kolektivnom igrom. Odigrali su jednu od najboljih utakmica od svih reprezentacija koje su na prvenstvu, tu računam i ostale grupe".

Pešić je izdvojio jednog reprezentativca Finske.

"Očekuje nas tim bez velikih zvezda, izuzev Markanena i Salina. Salina moram da istaknem, ključ je njihove igre, veoma je iskusan, dugo godina je noseći igrač u španskoj ligi. Agresivni su u odbrani i kontranapadu, imaju samopouzdanje, ruka im je stalno u pravcu šuta. Samo jedan igrač nije šutirao u ove dve utakmice za tri poena, teško ih je braniti, jer imaju petice i četvorke koje rolaju ispod koša, izlaze na šut, tako da to je karakteristika Finske i videli smo koliko je bilo Poljacima teško da odbrane, rekao je Kari i dodao:

Izrael i Finska su ekipe koje su za svakog protivnika neugodne, jer nemaju tačno određene pozicije – on je na poziciji centra, ovaj na poziciji četvorke, trojke… Ovde je sve razbacano da nekada ne znaš ko igra koju poziciju. To je problem u organizaciji odbrane i to isto važi za Izrael. Nekako mi je utisak da nam je uvek lakše protiv ekipa gde možemo lakše rešiti taj meč-ap, ovaj drži ovaj ovoga, to je ta pozicija. Moramo da odigramo dobru utakmicu da nam ne bi pobegli iz ruke", objasnio je Pešić.

Sa druge najbolji Finske Lauri Markanen veruje da njegova ekipa može da savlada "Orlove"

“Mi smo takmičari, želimo da igramo protiv najboljih, a dobra stvar našeg tima je što smo mladi i gladni. Nebitno protiv koga igramo, pokušaćemo da pobedimo”, kaže Markanen.

Krilni centar Finske, koji je tokom Evrobasketa trejdovan iz Jute u Klivlend, nije mogao da izbegne pitanje o dvostrukom uzastopnom MVP-ju NBA lige Nikoli Jokiću.

“Svi znamo “Svi znamo Jokića, nemoguće je zaustaviti ga. Moraće ceo tim da radi", da mu učinimo život težim.

Utakmica se igra u O2 Areni u Pragu sa početkom u 21h

