DA LI FIBA ŽELI BOSNU U DRUGOM KRUGU? Jusuf Nurkić besan na SUĐENJE: Nije sve do sportske sreće, ima i do KRITERIJUMA!

Košarkaši Bosne i Hercegovine porazom od Litvanije završili su takmičenje na Evrobasketu u Pragu.

BiH je porazom od Litvanije ispala iz "grupe" smrti", uprkos skoru 2-3 i odličnim izdanjima protiv favorizovanih rivala.

Sjajni centar Bosne Jusuf Nurkić bio jenezadovoljan suđenjem na EP.

"Čestitam Litvaniji. Žao mi je što nismo imali respekt sudija, mislim da smo zaslužili malo više u ovih par utakmica. Neću da se žalim na suđenje, da je to najveći krivac. Dali smo sve od sebe, u to budite sigurni. Imali smo svoje šanse u ove dve utakmice, momcima čestitam i uradili smo najbolje što smo mogli u ovim momentima", rekao je Nurkić i dodao:

foto: Profimedia

"Nisam razočaran, šta smo sve prošli. Trenera smo dobili dve sedmice pre početka, nije realno očekivati više. Očekivanja u našoj državi nikada ne manjka, uvek smo pokušali sve da damo od sebe, ali nemam šta da zamerim ni sebi ni selektoru".

Bosna i Hercegovina je šokirala Evropu pobedom nad Slovenijom i uprkos dve pobede zbog lošijeg međusobnog skora sa Litvanijom nije prošla dalje

"Nije sve ni do sportske sreće, ima i do kriterijuma. Da li FIBA želi Bosnu i Hercegovinu u drugom krugu? Nekad imate sve posloženo, a ne ide. Dali smo svoj maksimum, u to sam siguran, ali idemo dalje i moramo da napravimo sve, da imamo Saveze u svim sportovima i onda možemo da se nadamo nekom većem rezultatu", podvukao je Nurkić.

