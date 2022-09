NIŠTA OD BALKANSKOG KLASIKA U OSMINI FINALA?! Hrvati srušili Ukrajince, Orlovi najverovatnije idu na Azure!

Reprezentacija Hrvatske savladala je selekciju Ukrajine rezultatom 90:85 u poslednjem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu.

Ovim trijumfom komšije su izbegle četvrtu poziciju u grupi i potencijalni okršaj sa Srbijom već u osmini finala.

Naime, grupa C ukršta se sa grupom D u kojoj se nalazi naša reprezentacija. Ukoliko Orlovi opravdaju ulogu favorita i savladaju Poljsku, igraće protiv četvrtoplasirane ekipe iz grupe C - a to će biti reprezentacija Italije.

Ishod meča Hrvatska - Ukrajina nije išao na ruku Azurima, koji će bez obzira na ishod utakmice sa Velikom Britanijom, grupnu fazu završiti na četvrtom mestu.

Zanimljivo, još uvek postoji mogućnost da ipak gledamo okršaj Srbije i Hrvatske u osmini finala. Naime, ukoliko Poljska napravi senzaciju i savlada večeras Srbiju, Orlovi će biti drugi u grupi D, što znači da će u osmini finala ići na trećeplasirane komšije.

Podsetimo, Grčka je kolo pre kraja obezbedila lidersku poziciju, Ukrajina će biti druga, Hrvatska treća a Italija četvrta.

