CELU NOĆ NISAM SPAVAO, OVO JE BRUKA! Goran Grbović bez dlake na jeziku o debaklu Srbije i Teu: SVE JE POGREŠNO POSTAVLJENO!

Šokantan poraz reprezentacije Srbije od Italije i ispadanje u osmini finala Evrobasketa pogodili su i legendarnog košarkaša Partizana Gorana Grbovića. Popularni Grba za Kurir priznaje da nije očekivao onako slabo izdanje Pešićevih "orlova".

- Celu noć nisam spavao, vraćao sam utakmicu nekoliko puta... Katastrofa, neverovatno kako smo izgubili ovaj meč. Jer ovo je, što kažu Amerikanci, bio "mani tajm", a onako kako smo mi igrali, takvi mečevi se ne igraju... Ne znam... bruka... Ma jeste bruka! - kaže Grbović i dodaje:

- Ma sve smo pogrešno postavili, sve! Činjenica je da nam ne leže Italijani, ali su nas pobedili identično kao u kvalifikacijama za OI, kad je selektor bio Igor Kokoškov. To je ekipa koja nema centra, koja širi našu odbranu, pa se otvara veliki prostor u reketu i lako probijaju. U slučaju da skupimo, lopta brzo ide i uvek je neko u prilici da šutne trojku, a pogađali su svi... neverovatno. Pustili smo da se onaj Spisu proslavi. Pa valjda je neko analizirao i skautirao kako igraju.

foto: Starsport

Grbović je bio jedan od košarkaša kojima nikad nije nedostajalo hrabrosti, a protiv Italije nam je bio potreban baš neko ko će biti pravi kad je najteže.

- Mi više nemamo klasičnog ubicu, nemamo igrača takvog mentaliteta. Tu je sjajni Jokić, koji je svoj posao odradio fantastično, 31 poen, 13 skokova... Šta od njega više očekivati, ali ovo nije NBA, u Evropi postoji strana pomoći u odbrani. Tako da je i njemu dosta teže, mnogo se i on troši. Druga stvar, mi nismo imali pravi bekap, Pešić nije mogao da pronađe petorku, jer je kad uđu ovi s klupe, to sasvim drugačija situacija. Slovenci imaju ubicu Dončića, oni se prilagođavaju njemu i on ih sve diže na viši nivo.

Nekadašnje krilo crno-belih i reprezentacije Jugoslavije najveći problem vidi u nedostatku pravog organizatora igre.

- Sve ekipe imaju pleja, imaju čak i rezervnog, a mi nemamo. Plejmejker je bio Teodosić, glupo je sada pričati šta bi bilo da je on igrao, ali sigurno bi umeo da stane na loptu, da poveže konce i ne dozvoli da ulazimo u ritam Italijana. Micić je kombo igrač plejmejker i dvojka, zbog svojih fantastičnih karakteristika je najbolji u Evropi, ali igranje za klub i reprezentaciju nije isto.

foto: Starsport

Na pitanje šta dalje i da li selektor Pešić treba da nastavi svoj posao, Grbović kaže:

- Ja sam za to da se ispoštuje neki ciklus, neka to bude na četiri godine. Pešić je dobro pripremio tim, ne bismo bili toliko dominirali u grupi, pa ma kakva ona bila. Treba nam neki selektor na duži period da prati mlade igrače, da zna čime može da raspolaže na kojim pozicijama. Mi nemamo platformu iz koje možemo da ih crpimo. Samo menadžeri imaju besplatnu pijacu i odvode ih mlade i nedovoljno obučene u inostranstvo, a kad se vrate, moraju sve iz početka da uče. Gledam naše mlađe kategorije, pa mi sedam godina nismo izbacili pleja! Zato i ispadamo u B diviziju.

KLS je najslabija liga u Evropi, radimo protiv sebe Grbović posebno naglašava činjenicu da je regionalno takmičenje potpuno srozalo KLS. - Veliki problem je domaće prvenstvo, za koje tvrdim da je najslabija nacionalna liga u Evropi. Ja sam takvu košarku kakvu tamo gledam igrao u srednjoj školi, a sada se dovode stranci u te klubove. Hoćemo da igramo i ABA 2 ligu, finansiramo tu ligu i tako direktno radimo protiv sebe.

Samo da se ne priča na engleskom na tajm-autu Mnogi sada pominju da bi, poput mnogih selekcija, Srbija trebalo da angažuje stranca. - Ma samo da ne pričamo na engleskom na tajm-autu. Ako se to desi, znači da nismo uspeli, da je problem duboko ukorenjen. Svi stranci su Amerikanci, oni uvek igraju pikenrol - kaže Grbović.

Kurir sport/ Predrag Gajić