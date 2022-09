SALE ĐORĐEVIĆ NE BI NAPRAVIO PEŠIĆEVU GREŠKU! Falio nam je mangup poput Tea koji bi POLOMIO REKLAMU i sprečio poraz od Italije

Košarkaši Srbije ispali su od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva. Vodili su 14 razlike u prvom poluvremenu, činilo se da su imali sve u svojim rukama, ali od sredine treće četvrtine igra Srbije se raspala.

Milan Rašević, novinar Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao sramotnog poraza reprezentacije Srbije, ali i selektora Svetislava Pešića.

- Svima nam je teško palo do te mere da kada sam gledao šta da obučem, obukao sam crninu koliko me je šokirala sinoćna utakmica. Desilo se nešto potpuno neočekivano. Reprezentacija Srbije koja nas je ujedinila svojim igrama u grupi se raspala protiv prvog tima koji joj je pokazao zube. To je pokazatelj da nemamo autoritet u košarkaškom svetu. Ponelo nas je malo 5:0 u grupi. Kada su naša dva rivala iz prve faze prošla u četvrtfinale delovalo je kao da ćemo levom rukom pobediti Italijane - rekao je Rašević.

foto: Kurir televizija

- Onda se desilo nešto u toj trećoj četvrtini. Tada su Italijani krenuli da igraju košarku kao da ih je neko napojio čuvenim Asteriksovim napitkom, a trener Đanmarko Poceko dobio isključujuću tehničku grešku. Ali sam taj čin koliko je on probudio svoju ekipu tada, to je mogući uzrok našeg poraza - istakao je Rašević.

foto: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

- Desilo se to da imamo sjajnih 12 igrača gde je Milutinov proveo povređen prva 4 meča, a Nedović poslednja dva žž. Mogu Pešiću da uzmem za olakšavajuću okolnost da nije mogao da skrpi tim. Mada vraćamo se na onu odluku da se skine Teodosić sa spiska. Svi razumemo da Teodosić nije onaj od pre 10 godina, ali falio nam je takav malo bezobrazan igrač i mangup koji bi srušio klupu, udario u reklamu ili dobio tehničku i tako trgao naš tim. Da, mi imamo Jokića kao najboljeg igrača sveta, ali on je miran, tih i povučen Somborac. On nije taj profil psihološki. Jedan segment košarke je igra, dok je skroz drugi drskost koja je nama nestala u Pragu - naveo je Rašević.

foto: Starsport©

- Ovo je samo jedno u nizu takmičenja gde mi nemamo ni blizu medalju. Smejemo se Hrvatima koji od 1995. ne mogu da prismrde podijumu, a mi polako ali sigurno idemo tim stopama. Poslednje zlato pre 20 godina. Sale je neuporedivo slabiji košarkaški trener po trofejima, ali on je mangupčina. On je to uspeo da budi kod Raduljice koji je 10 puta slabiji od Jokića. Mada on je igrao na tu žicu srpskog inata uspeo da nas gura da igramo finale sa Amerikancima - rekao je Rašević.

Kurir.rs

