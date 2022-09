NAJVEĆA KAZNA ZA TRENERA JE DA MU DAŠ DA BUDE SELEKTOR HRVATSKE! Hit izjava legendarnog jugoslovenskog asa: Izgubiš i svi te ...

Proslavljeni jugoslovenski košarkaš Franjo Arapović dao je izuzetno zanimljivu izjavu nakon šokantne eliminacije Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva.

Dok u Srbiji ljubitelji košarke tuguju i analiziraju neuspeh Orlova protiv Italije, iste muke muče i naše komšije Hrvati, koji su takođe doživeli neuspeh na startu nokaut faze Evrobasketa.

Hrvati su poraženi od Finske rezultatom 94:86, pa pljušte kritike na račun selektora Damira Mulaomerovića i njegovih izabranika.

Svoj sud o neuspehu komšija dao je i legendarni Franjo.

"Kad ti dva igrača daju 60 poena, to je stvarno previše. Jesu oni dobri šuteri, ali ekipa je mogla malo da se pripremi da igraju puno agresivnije prema dvojici, a ne trojici i tu mislim na sudije", kaže Arapović za TV Nova i dodaje da nema ništa gore nego biti selektor Hrvatske:

"To je meni najgore. Kad jedan ima loptu, četiri igrača stoje. Kad Mavra uđe, pa on i Matković odigraju, jedino tada imamo dva igrača u napadu. Najveća kazna za trenera može biti da mu daš mesto selektora hrvatske reprezentacije. To je sportskom radniku najveća kazna. Ništa ne igraš, nikakve obaveze nemaš, a možeš da izgubiš od nekog zbog čega će te svi j*****. To je najgori posao u Republici Hrvatskoj".

