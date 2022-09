OBJASNITE SRAMOTU ZA TEA! Legendarni as osuo paljbu po Pešiću posle BRUKE na EP: To je kao da je Željko 1998. otpisao Đorđevića!

Proslavljeni srpski košarkaš Miroslav Berić izneo je brojne kritike na račun selektora Svetislava Pešića nakon debakla Srbije na Evropskom prvenstvu u Berlinu.

Berić se, između ostalog, dotakao i situacije sa bivšim kapitenom Milošem Teodosićem, koga je Pešić sklonio iz tima praktično na startu priprema za Evrobasket.

Berić je u podkastu sa "Lukom i Kuzmom" žestoko iskritikovao iskusnog trenera zbog načina na koji je to učinio.

"Ja bih voleo da čujem objašnjenje šta je bilo vezano za Tea. To je nemušto bilo na onoj konferenciji, gde totalno nikome nije jasno. Ja bih voleo da postoji i novinarska kritika, koja više ne postoji, sve je uvijeno u oblande, pritom i da li će biti konferencije. Ali neke stvari bi morale, vezano za Tea. Ja sam i pričao, više sa ljudske strane. Rekao sam da mogu da razumem to što on kaže ne vidim ga u 12, da li bi Teo prihvatio, zašto ne bi. Ali sa ljudske strane je bila jedna sramota, da se mi opraštamo od igrača ekstra klase, kapiena, tako što on ispada u prvom krugu", kaže Berić i ističe da je to isto kao da je Željko Obradović precrtao Sašu Đorđevića.

"To bi bilo kao da je Željko 1998. rekao Saši Đorđeviću. Kapiten, najstariji, najiskusniji, to je taj ekvivalent".

foto: Starsport©

Berić traži da se situacija oko Teodosića razjasni do kraja i otkriva da su do njega stigle glasne da je neki problem sa Teom ispao zbog "prozora".

"Mi gubimo ljude tako olako. I šta sad, da ga pita neko hoćeš da igraš prozore? Da li su to priče, da nije došao na ove prozore, spominje se da je bio neki mejl. Ne volim ta nagađanja. Voleo bih da se to skine, da se kaže, ili da je napravio nešto na pripremama, da se zna. Ali selektor je taj koji odgovara za rezultat i izbor igrača, ali smo svi znali da će doći plej-of, da Vasa Micić može da ima lošu utakmicu, da neko treba da iskreira neku trojku, ili 7-8 bacanja, da budeš blizu i da pobediš meč. Toliko o respektu prema kapitenu", rekao je Berić.

Pešić: Imam bolje igrače od Teodosića

Na konferenciji za medije, koju je pomenuo Miroslav Berić, Pešić je rekao da je odlučio da skloni Teodosića iz tima jer smatra da ima bolje igrače od njega na toj poziciji.

"On je bio malo iznenađen tom odlukom, što je i normalno. Rekao sam mu da se okrećem igračima za koje mislim da mogu više da daju. Bilo je razmišljanje da on ostane u ekipi i bude "bek-ap" igrač, sa klupe... On to nikada nije bio u karijeri. A, iskreno sam i njemu rekao da imam boljih igrača za to u ekipi. Tim nije samo skup najboljih igrača, niti najkvalitetnijih pojedinaca. To je odluka koja je napravljena. On se zahvalio i ja sam se zahvalio. I to je to", rekao je selektor nakon šokantne odluke.

foto: Starsport©