SAMO JE FALILO PIVO I DA PODIGNEM NOGE: Poceko otkrio šta je radio u svlačionici posle isključenja u meču sa Srbijom!

Jedan od ključnih momenata na utakmici Srbija - Italija u osmini finala Evrobasketa desio se u 26. minutu.

Selektor Italije Đanmarko Poceko je zaradio isključenje. I umesto da Srbija iskoristi obezglavljenosr selekcije Italije, desilo se suprotno. Azuri su zbili redove, dobili neviđenu energiju i na kraju trijumfovali za četvrtfinale.

Poceko je srpskim novinarima u Berlinu objasnio šta je radio u svlačionici u preostalom vremenu utakmice.

- Čudna priča... Bio sam u svlačionici i doktor je spremao piće za igrače, kako bi se oporavili i imam dobrog prijatelja iz Valensije i on igra za Albu, sada je volonter FIBA. Bio je sa mnom, bilo je čudno, gledao sam meč sa prijateljem na TV-u, samo još da sam podigao noge i popio pivo... Igrali smo sa Srbijom, video sam Adetokumba i kada sam video moje momke posle meča video sam da su moji momci toliko umorni da ne mogu ni da slave.

Poceko je objasnio i svoju treneraku filozofiju.

- Bio sam košarkaš i kada sam ja igrao košarku i stalno sam bio pričao da ako postanem trenerm hoću da budem trener kojeg bih ja voleo da imam. Treneri ne veruju igračima 100 odsto, misle da je njihova strategija bitnija od svega, a ja sam drugačiji. Mislim da moram samo da ih podržim, pogotovo tokom meča. Hoću da im pokažem da ih podržavam. Nije to taktika, to je nešto što sam hteo da budem dok sam bio trener. Znao sam kakav hoću trener da budem, trener koji voli svoje igrače. Nekada mi kažu da moji igrači hoće da ratuju za mene. Ne, totalno je drugačije, ja ću da ratujem za njih! To je ono što je drugačije kod mene kao trenear.

Specijalni izveštači iz Berlina: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić