ITUDISU PAO MRAK NA OČI POSLE PITANJA NA SRPSKOM JEZIKU: Ko je to video? Ako me nešto pitaš, to znači da sam ja selektor!

Selektor Grčke Dimitris Itudis bio je besan kao ris nakon eliminacije svog tima sa Evrobasketa.

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Berlinu, pošto je savladala favorizovanu Grčku rezultatom 107:96.

Nakon eliminacije grčki selektor bio je izrazito ljut zbog poraza.

Posebno ga je iznerviralo pitanje jednog srpskog novinara koji je konstatovao da je Grčka bila veliki favorit za finale.

"Selektore, pre par nedelja u Beogradu sve je izgledalo drugačije, Srbija i Grčka su bile viđene u finalu", konstatovao je novinar na srpskom jeziku.

Usledio je ljutit odgovor Itudisa.

"Izvini što te prekidam, ali gde su viđene? Ko je to video?" prekinuo ga je Itudis.

"Svi su prognozirali", odgovorio je novinar.

"Koji to svi? Ja to nisam prognozirao. Ako me nešto pitaš, onda to znači da sam ja selektor i da znam da ti odgovorim! Zašto me to pitaš? Ja nisam to video" rekao je povišenim tonom Grk.

Podsetimo, Itudis je dugo sarađivao sa Željkom Obradovićem u Panatinaikosu i dobro zna srpski jezik.

