OGLASIO SE PEŠIĆ! Posle DEBAKLA Orlova na Evrobasketu selektor izneo DETALJNU ANALIZU

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić izneo je detaljnu analizu posle debakla Orlova na Evropskom prvenstvu.

Pešić je za sajt KSS do detalja opisao šta se dešavalo na Evrobasketu.

– Ovogodišnje Evropsko prvenstvo koje se održava nakon pet godina, izazvalo je ukupno ogromno interesovanje. Opšta ocena stručne javnosti, da je zahvaljujući učešću velikog broja vrhunskih igrača i to ne samo iz NBA, ovo do sada po kvalitetu najjače Evropsko prvenstvo.

– Svedoci smo da se izjednačuje kvalitet, da “male” košarkaške zemlje napreduju, favoritima je sve teže da pobeđuju, a nisu izostala ni iznenađenja. Turnirski sistem takmičenja je surov i dovoljno je bilo da mi imamo nešto više od 10 “loših” minuta, pa da sav uložen trud ostane bez nagrade u vidu plasmana koji smo svi mi, igrači, članovi stručnog štaba i ljudi iz Saveza očekivali. Ogromno je razočarenje naše i svi smo i dalje veoma tužni.

foto: Starsport©

– Apsolutno sam svestan odgovornosti i razočarenja koje smo priredili našim navijačima.

– Uvek ću isticati atmosferu, drugarstvo i zajedništvo koje su igrači izgradili između sebe kako za vreme priprema a posebno za vreme takmičenja. Ističem ovo uprkos tome što smo se suočavali sa povredama i bolestima, a neki igrači nisu ni otputovali na Evropsko prvenstvo. Turnir su propustili Bjelica, Avramović, Bogdanović koji je morao da se podvrgne operaciji… Milutinov i Marinković nisu nastupali na nekoliko utakmica zbog bolesti, a Nedović je zbog povrede prerano završio svoje učešće na EP.

– Međutim i pored svih poteškoća, ekipa je rasla iz utakmice u utakmicu, pokazala karakter, postojanost i preuzela apsolutnu odgovornost ne tražeći bilo kakave izgovore i opravdanja. Ponosan sam i bilo mi je veliko zadovoljsvo da sam učestvovao zajedno sa njima u ovom procesu. Mi smo svi zajedno učinili sve što je u našoj moći da na najbolji način repezentujemo našu zemlju, našu košarku i našu košarkašku kulturu.

foto: AP

– Za veoma kratko vreme obavljen je ogroman posao , uspostavljen izgubljeni kontinuitet. Za vrhunske sportske rezultate, ne samo na reprezentativnom nivou, neophodno je iskustvo, znanje i kvalitet. Mi to sve imamo, u Lučiću, Kaliniću, Nedoviću, Kuridži, kao i u Bjelici i Bogdanoviću koji iz poznatih razloga nisu bili na prvenstvu. Jezgro reprezentacije čine igrači generacije rođene 1994. i 1995. koji su prošli sve reprezentativne selekcije – Jokić, Micić, Milutinov, Gudurić, Jaramaz, Davidovac, Ristić, Dobrić, Avramović zatim Marinković i neki od kandidata iz kvalifikacionih prozora. Takođe, u dolasku je plejada novih mladih igrača koji treba da obezbede kontinuitet – Simanić, Petrušev, Pokuševski, Koprivica, Smailagić, Trifunović, Jović, Đurišić…

– Da li će se oni u budućnosti redovno odazivati akcijama reprezentacije neće samo zavisiti od njih, već pre svega od njihovih klubova. Prioriteti u njihovim profesionalnim karijerama se menjaju, mnogo će zavisti kako će se oni tretirati i razumeti. Igrači treba da dobiju osećaj poštovanja, jer se ne postavlja pitanje njihove pripadnosti, odgovornosti i želje da igraju za svoju reprezentaciju. Neophodno je nastaviti sa obezbeđivanjem vrhunskih uslova, kakve naši reprezentativci imaju u svojim klubovima ili kakvi postoje u zemljama naših rivala na svim takmičenjima.

foto: Profimedia

– Ono što moraju svi da shvate, jeste da uvek moramo raditi bez pritiska i euforije da se, po svaku cenu, moraju osvajati samo zlatne medalje.

– Pristao sam i prihvatio poziv kao izazov da pomognem ne samo uspesima reprezentacije, već ukupnom poboljšanju ugleda naše košarke u Evropi i svetu. Nisam po prvi put kritikovan i vređan. Toga je bilo i ranije, za vreme EP 2001 u Istanbulu, pa potom i u Indianapolisu 2002. Evo i sada se nije desilo ništa novo, za vreme dok pobeđujemo u Pragu, a nakon toga i u Berlinu.

– Sve to mene lično ne dotiče jer znam odakle dolazi i koji su motivi. Te kritike, omalovažavanja, vređanja više govore o njima. A kao trener, uvek sam stajao ispred svojih igrača i ekipe. Zajedno sa svojim saradnicima vrlo čvrsto stojim iza svojih odluka, uloženog rada, posvećenosti, skromnosti i entuzijazma koji su istovremeno moji saradnici zajedno sa igračima i pokazali. Da se izbriše sve što je urađeno i postignuto, i to zbog poslednjih 10 minuta na utakmici protiv Italije – ja to neću dozvoliti!

foto: Starsport

– Reperezentacija je svojim ponašanjem i načinom igre oduševljavala ne samo naše navijače u Pragu, već i kompletan košarkaški svet a posebno stručnu javnost u Evropi. Želim da istaknem dve velike pobede protiv Grčke i Turske u veoma važnom momentu za naše dalje šanse u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

– Neće mnogo vremena proći a novembar je veoma blizu, kada reprezentacija Srbije nastavlja sa kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo protiv Velike Britanije i Turske. Ponovo dolaze “prozori” i neizvesnost oko toga na koje igrače reperezentacija Srbije može da računa. Iskreno se nadam da će svi prema svojim mogućnostima, učiniti sve da se više nikada ne ponove pripreme i odziv igrača kao u junu ove godine.

– I za kraj da bude jasno, nikada neću odustati od svojih principa, načina selektiranja, izbora igrača i svojih saradnika. Analiziraću i biću uvek spreman da prihvatim i različita mišljenja i predloge, ali ću ostati veran ljudima čiji je cilj isključivo košarka.

(Kurir sport)