POSLE PEŠIĆA OGLASIO SE I DANILOVIĆ: Prvi čovek KSS obratio se javnosti posle fijaska Orlova na Evrobasketu

Prvi čovek KSS Predrag Danilović izneo svoje utiske i zapažanja nakon završetka učešća na Evropskom prvenstvu naše selekcije.

Muška “A” reprezentacija Srbije je nakon poraza od Italije u osmini finala završila svoje učešće na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, što je bio svojevrstan šok jer su im pred početak turnira mnogi prognozirali jednu od medalja.

Posle selektora Svetislava Pešića, saopštenjem i analizom se oglasio i predsednik košarkaškog saveza Srbije.

foto: Starsport

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

– Na prvom mestu želim da odam priznanje svim igračima koji su svoje slobodno vreme posvetili nacionalnom timu. Ni jednog trenutka nisam primetio da kod bilo koga od njih postoji bilo kakva vrsta rezerve. Naprotiv, vidi se da su bili maksimalno posvećeni, neki su išli i preko svojih zdravstvenih mogućnosti samo da bi bili uz tim i pomogli svojim drugovima. To je nešto što treba istaći i što treba ceniti, a ne prihvatiti zdravo za gotovo.

– Rezultat koji je na Evropskom prvenstvu ostvaren predstavlja neuspeh. Sigurno je igračima eliminacija najteže pala, zatim stručnom štabu pa tek onda svima nama. Neću ništa novo reći ako ponovim da veliki deo lepote i surovosti sporta staju u jednu reč, a to je neizvesnost. Posle niza jako dobrih utakmica ovog leta, došlo je tih desetak kobnih minuta protiv Italije i turnir je za nas bio gotov. Ovog puta nismo uspeli, ali verujem da će ova ekipa, ukoliko bude nastavila da se okuplja i dodatno uigrava doneti našoj zemlji uspehe za ponos. Nismo jedina reprezentacija koja je ovog leta imala manjak vremena za uigravanje, a u kasnijoj fazi šampionata se videlo koliko je uigranost važna. Ključno je da ostanemo zajedno i da verujemo jedni drugima. Mogli ste čuti izjavu našeg kapitena, Vladimira Lučića po dolasku na aerodrom u Beogradu. Momci su pravi, tu su jedni za druge i čvrsto verujem u njih, selektora Pešića i to da će kontinuitet njihovog zajedničkog rada doneti uspeh.

foto: Starsport©

– Ovim putem želim da istaknem i osudim neke stvari kojima nisam želeo da dajem publicitet do završetka takmičenja, kako ne bih dodatno skretao fokus sa onoga što je najvažnije, a to je teren. Veoma ružna vređanja koja su se mogla čuti i videti tokom priprema, a kasnije i tokom šampionata, pa i nakon eliminacije su velika sramota na prvom mestu onih koji su takve stvari bili u stanju da izgovore. U pitanju je primitivizam od kojeg se u javnom prostoru moramo zaštititi i koji mora biti najoštrije osuđen. Košarkaški savez Srbije i ja kao predsednik Saveza ćemo uvek biti tu da zaštitimo kako selektora tako i naše igrače od takvih stvari. Kritike nisu sporne, mi jesmo zaslužili kritike i naročito su poželjne one kritike iz kojih možemo da izvučemo nešto korisno za budućnost. Ali mora se jasno napraviti razlika između kritika i primitivnih uvreda koje smo nažalost imali priliku da čujemo i vidimo.

– Sledi nam nastavak kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo. Iskreno se nadam da će problemi koji su na prvom mestu izazvani kalendarom takmičenja biti u što većoj meri prevaziđeni uz uzajamno razumevanje klubova, Saveza i selektora. Utakmice protiv Velike Britanije i Turske su od ključnog značaja i već sada želim da pozovem sve koji izražavaju zabrinutost za srpsku košarku, da tu brigu pokažu tako što će stati uz nacionalni tim u ovim kvalifikacijama.

(Kurir sport)