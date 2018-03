OGNJEN MUDRINSKI: Nisam zaslužio crveni karton protiv Javora

"Iskreno, nisam zaslužio crveni karton. Kontakt je postojao, ali ga nisam udario laktom u glavu. On je mene prvi udario po levoj stajnoj nozi posle pasa. Zatim sam krenuo da trčim ka njihovom golu, a on je bukvalno bio pripijen uz mene. Tom prilikom je došlo do sudara. Medjutim, ponavljam, nije bilo udarca u glavu", rekao je Mudrinski.

Mudrinskom je sudija Dragan Čolović dao direktan crveni karton u 81, tri minuta pošto je dao gol za Čukarički u remiju 3:3 sa Javorom u Ivanjici.

Njegov gol bio je poslednji na utakmici i postavio je konačan rezultat.

"Slavili smo emotivno zato što smo se rezultatski vratili u meč i imali smo šansu da preokrenemo sve u našu korist. Da nije bilo tog crvenog kartona, siguran sam da bi se u Beograd vratili sa tri boda u džepu", kazao je Mudrinski.

Čukarički će narednu utakmicu srpskog prvenstva igrati 31. marta protiv subotičkog Spartaka na Banovom brdu.

