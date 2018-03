(VIDEO) KAKO JE MLEKAR POSTAO VELIKI GOLMAN: Ne, ovo nije bajka za malu decu, ovo je jedna od najčudnijih životnih priča nekog fudbalera svih vremena!

Čudne životne priče krasile su engleski fudbal već godinama, počevši od Rajta iz Arsenala, pa preko Vardija iz Lestera i sada do golmana Barnlija Nika Poupa.

Do pre osam godina Poup je igrao u sedmoj ligi i pored toga radio kao lokalni mlekadžija. ko bi tada i pomislio da će on jednog dana biti golman jedne od najvećih reprezentacija na svetu.

Već u petak Poup bi mogao da debituje među stativama ''Gordog albiona''.

Još kao klinac Poup je branio za Ipsvič, ali kako su procenili da nije dovoljno talentovan oni su odlučili da ga otpuste. Nakon toga, počeo je da igra za rezervni tim Buri Tauna u Eseks i Safolk border ligi, a u međuvremenu je upisao fakultet.



Tri godine kasnije, Čarlton ga je želeo u svojim redovima, nije se završilo na tome. Prolazile su pozajmice i pozajmice...



"Ne nadaš se mnogo kada dobiješ otkaz sa 16 godina. Studirao sam marketing u biznisu dve godine, pa sam jednu proveo na sportskim studijama, a usput sam radio kao mlekadžija, u onim električnim kamiončićima. Ustajao sam u četiri ujutru, išao po selima. To mi je dozvolilo da za tri godine odigram 150 utakmica na amaterskom nivou, nešto što ne bih mogao da sam igrao u akademiji nekog većeg kluba. Ušao sam u muški svet i to mi je pomoglo da sazrim kao igrać", priseća se Poup.

Njegovu reprezentaciju očekuju dva prijateljksa meča, 23. marta sa Holandijom i četiri dana kasnije sa Italijom. Poup se iskreno nada da će svoj prvi nastup upisati u narednih nekoliko dana.

"U seniorskom fudbalu, najniži rang koji sam igrao je bila Riman Premijer liga (sedmi rang takmičenja) sa Burijem i sa timom Harou Boroua. Pre Burija sam igrao i za njihov rezervni tim i bilo je tu nekih teških terena, poput Brajtlajtningsa i Litl Ouklija. Ne znam ni da li tih mesta ima na mapi, a publika se sastojala od deset ljudi i psa", rekao je Poup.

Krajem 2013. godine dok je nastupao za Alderšot, primio je devet golova na pet utakmica, a sada će možda predstavljati svoju zemlju na Svetskom prvenstvu u Rusiji.

"Bilo je teško, ali to je nešto što moraš da prođeš. Sada kada se Tom Hiton povredio protiv Kristal Palasa u septembru ja sam dobio priliku i procvetao. Evo me sad u nacionalnom timu, nisam to očekivao, ali sada pošto sam ovde, moje ambicije se ne završavaju samo ulaskom u tim. Celo ovo putovanje mi ne dozvoljava da se bilo čega plašim", zaključio je Poup.

Kurir sport

Foto: AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV SPORT) DA LI JE BANE IVANOVIĆ VAZNIJI OD REPREZENTACIJE?! Ili se mediji bave trivijama?

Kurir

Autor: Kurir