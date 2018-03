MARKUS I MARTINUS POSETILI ZVEZDU: Tinejdžeri iz Norveške pikali fudbal na Marakani

Pre koncerta blizanci su posetili Crvenu zvezdu i na stadionu Rajko Mitić pokazali fudbalsko umeće.

Petnaestogodišnji blizanci iz Troforsa u Norveškoj, prvi put su privukli pažnju pobedom na nacionalnom pevačkom takmičenju Melodi Grand Prix Jr 2012. kada su imali samo 10 godina. Od tada su objavili dva studijska albuma, nekoliko hit singlova i nastupali pred prepunim arenama širom nordijskih zemalja. Iako su veoma mladi, već su objavili svoju biografiju “Our Story” 2016. godine kao i dugometražni dokumentarni film 2017. godine “Together about the dream”, a osvojili sui nagradu “Artist of the Year” na dodeli norveške Gremi nagrade.

Na putu su da osvoje i ostatak Evrope. Na svom trećem albumu “Moments” sarađivali su sa nekoliko najpriznatijih producenata iz Sjedinjenih Američkih Država, Norveške i Švedske.

