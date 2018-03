(VIDEO) NJENA GUZA DONOSI SREĆU: Vaše je samo da joj donesete dres omiljenog kluba, a onda ona uzima stvar u svoje ruke!

Bonjour 🥀 #fitnessgirl #fitgirl #fitnessmotivation #fitnessinspiration #girl #girls #italiangirl #brunette #body #bodygoals #bikinigirl #bikinimodel #bikinibody #beachbody #bodyfitness #sexy #sexyselfie #victoriassecret #victoriasecret #lingerie #underwaterphotography #bööbs #bööty #picoftheday #italiangirl #summerbody #underwear #selfie #hot #bodyweight

A post shared by LAURA BRAGATO (@laurabragato) on Oct 9, 2017 at 2:07am PDT