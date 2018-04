BIVŠI FUDBALER ZVEZDE RADI ZA NAJMLAĐE: Ognjen Koroman zove klince u kamp na Jahorini

Dečaci uzrasta od šest do 16 godina moći će da rade na Jahorini od 1. do 7. jula sa najboljim trenerima i promoterima poput Pižona, Miloševića, Kežmana, Jovanovića

Posle uspešne fudbalske karijere Ognjen Koroman se posvetio radu sa najmla|ima. Vodio je nekoliko selekcija pionira u Crvenoj zvezdi, a sada je odlučio da pokrene fudbalski kamp sa svojim imenom u Republici Srpskoj.

Trenutno je zaposlen kao skaut u Zvezdi.

- Već duži period imam ideju o pokretanju fudbalskog kampa na Jahorini. To je moj rodni kraj i želim tu da napravim nešto. Kamp će biti održan na leto, od 1. do 7. jula, a klinci će biti podeljeni u kategorije uzrasta od šest do 16 godina. Angažovao sam trenere iz Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine, Željezničara i Sarajeva koji će raditi sa najmla|ima - rekao je Ognjen Koroman za Kurir i dodao:

- Već imam dosta prijavljenih dečaka iz Republike Srpske, BiH, Crne Gore, raznih delova Evrope, čak i Amerike. Ovaj kamp se razlikuje u odnosu na ostale, što će najbolji dečaci moći posle toga da treniraju za klubove čiji će treneri raditi sa njima. Kamp će pratiti direktori Omladinskih škola Crvene zvezde Dragan Mladenović i Rada Željko Mijović i njihovi skauti.

Ognjen Koroman posebno je ponosan na promotere kampa, odnosno velika imena srpskog fudbala.

- Vladimir Petrović Pižon, Savo Milošević, Mateja Kežman, Nenad Jestrović, Milan Lane Jovanović, Miloš [estić, Stevan Stojanović, Perica Ognjenović, Saša Ilić... I još mnogi drugi. Program kampa zasnovan je na najnovijim metodama sticanja fudbalskih veština i znanja. Deca će pored rada s loptom imati i časove engleskog jezika, a planirani su i izleti u Sarajevo, kao i obilazak Jahorine - poručio je Koroman.

Dva treninga dnevno za klince

Ognjen Koroman insistira na profesionalizmu i pažnji prema najmla|ima.

- Deca će imati stručni nadzor najboljih trenera, dobiće celokupnu sportsku opremu po završetku kampa, imaće dva treninga dnevno i biće pod stalnim nadzorom lekarske službe. Moći će da se druže i slušaju iskustva naših promotera - otkrio je Koroman.

