ON JE APSOLUTNI KRALJ! Ibrahimović posle bombe: Čuo sam 'HOĆEMO ZLATANA'... i dao sam im ZLATANA! (VIDEO)

⏳ @LAGalaxy 1-3 @LAFC



⏰ 71’ - Zlatan Subbed On 🔁



⏰ 77’ - Zlatan Debut Wondergoal 🚀



⏰ 90’ - Zlatan Winning Header ⚽️



✅ FT: @LAGalaxy 4-3 @LAFC



🇺🇸 @MLS Welcome To Zlatan 😎



pic.twitter.com/bcUQORAI38