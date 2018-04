(VIDEO) MILOŠ VAZURA: Licenca nije problem, sve goruće probleme smo rešili

Generalni direktor Partizana, Miloš Vazura, gostovao je u emisiji "Partizanov vesnik" i autoru Željku Pantiću potvrdio vest da je klub izmirio sve ugovorene obaveze pred martovsku proveru u borbi za UEFA licencu za sezonu 2018/19.

"Sve što se tiče dokumentacije smo završili, što je trebalo da platimo smo platili i sada ostaje da to predamo revizorima, revizori Komisiji za licenciranje Fudbalskog saveza Srbije i onda će oni održati sednicu u drugoj polovini aprila i oni će onda da procene da li smo prošli za licencu ili nismo", rekao je Vazura u epizodi "Vesnika".

"Što se tiče nas, mi smo sve papire završili, deo obaveza prema igračima reprogramirali, ogroman deo obaveza izmirili, gde je najveći problem bila obaveza prema Slovanu od 812.000 evra što smo izmirili u petak, 30. marta. To je najbitnija obaveza bila, izmirili smo neke stare kamate prema Augzburgu i još nekim klubovima i jedna od najvećih obaveza jeste bila, ona koja ne može da se reprogramira, jeste porez. Poreza smo platili negde oko 750.000 evra, što su dve ogromne stavke", napomenuo je i naglasio:

"Imali smo i obaveze prema Vesterlou, kluba iz kog je došao naš štoper Nemanja Miletić, imali smo obaveze prema nekim klubovima za trening kompenzacije i neke sitne stvari, što se sve malo po malo uz neke igrače koji su otišli dolazi do ozbiljne cifre od milion i 900 hiljada evra. Možda i dva miliona".

"Mi smo sve to izmirili, morali smo i obezbedili novac za to, znali smo da nam dolazi i neki novac koji smo planirali krajem meseca, to smo sve uspeli da zatvorimo i platimo plate zaposlenima i nastavimo dalje, imamo još dva meseca prvenstva, da igračima isplaćujemo plate redovno i da sve uđe u neki mir... Sve to ide svojim tokom i nadam se da će biti sve u redu i da ćemo dobiti licencu".

Usledio je osvrt i na nasleđene dugove i da li navijači mogu da očekuju da će taj hronični problem uskoro biti rešen.

"Naravno, izlaze stalno stare obaveze, prošle nedelje smo plaćali nešto i za Ljajićev transfer... Rešili smo sve goruće probleme, a nadam se da ćemo sve srediti do sledećeg monitoringa koji dolazi 30. juna. Imamo vrlo brzo obavezu prema Serđu Bertiju, menadžeru, koji je svojevremeno radio na transferu Stefana Savića što je 500 hiljada plus kamate, koje će doći verovatno na 100 hiljada... Tako da ćemo to morati da izmirimo u maju i imaćemo još jednu ratu Slovanu u junu i to je to, u suštini većih obaveza nećemo imati", rekao je Vazura i dao primer:

"Prošle godine smo imali težu situaciju, gde smo prijavili neke dugove, UEFA nas je kaznila pa smo posle našli zajednički jezik. Ove godine je drugačije, ide normalnim putem i rešavamo sve u zadatim terminima. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su nam pomogli da isplatimo te obaveze, sada možemo da se okrenemo rezultatima i ide najzanimljiviji deo prvenstva".

Vazura tvrdi da će ubuduće svi igrači Partizana imati ugovore prema kojima će menadžerima pripadati maksimalno osam odsto od ukupne vrednosti transfera.

"Kad je transfer Stefana Savića u pitanju, prema papirima i onome što ja vidim na kraju će završiti nekih 30 odsto u Partizanu, a ostalo njegovom prethodnom klubu, raznim menadžerskim komisijama i posle tužbi raznih na kraju smo došli do toga što smo došli", naveo je Vazura najsvežiji primer, a potom dodao:

"Ajde da kažem 35, 40 odsto. To se više ne dešava nikad, tako da je sada gornja granica za menadžera osam odsto, može samo da bude manja. Zna se ko može da učestvuje u transferu, može nekad da se desi da nema menadžera i komisije, pa da proda klub klubu mada se to retko dešava".

"Evo već sada smo počeli razne pregovore za razne naše igrače, već sad počinje prelazni rok za nas, u aprilu su neki ozbiljni klubovi došli da gledaju naše igrače, da ne govorim sada imena još uvek... Već na derbiju imamo najave, a posle derbija sastanke".

Vazura naglašava da bez dobrih igara u Evropi klub ne može da ostvari dovoljno prihoda da se bez problema bori sa UEFA finansijskim fer-plejom.

"Samo od para iz Evrope i dobrog prelaznog roka prošle godine uložili u infrastrukturu između milion i 200 i milion i 400 hiljada evra. Renovirali smo na Teleoptiku teren, kupili autobus, stavili nove kapije što je najveća cifra, stavili kamere, renovirali svlačionice, kancelarije... sve što je dotrajalo. Nadam se da ćemo i sledeće sezone igrati Evropu pa ćemo opet deo novca usmeriti ka tim stvarima, a prioritet je trava, hoćemo da napravimo sistem sa grejačima što će biti sledeća velika investicija", najavio je i dodao da će Partizan uskoro početi izgradnju internata za mlade fudbalere kako bi "Zemunelo" ponudio pun komfor talentima iz zemlje i okruženja:

"Još smo u rešavanju papira, dobili smo neke dozvole i mislim da ćemo u avgustu moći da gradimo internat i da zatvorimo tu priču sa 'Teleoptiku', da imamo najbolje uslove na Balkanu i da privučemo svu tu decu, koju najbolje možemo sutra da prodamo. Imate ova tri primera, imamo Đoleta Jovanovića, to su igrači koje Partizan definitivno najbolje prodaje. Zašto ih najbolje prodaje? Zato što smo i ranije prodavali, a ti igrači su se dobro pokazali u svim tim klubovima", istakao je i naveo konkretan primer:

"Fiorentina zna da nije pogrešila i zato će kupiti nekog novog Milenkovića od Partizana".

Kompletan intervju možete pogledati u video snimku:

