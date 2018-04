(VIDEO) CRVENO-BELE SEKSI CICE: Ove devojke će Zvezdi ubuduće donositi sreću! Upoznajte ih

Baš na Vaskrs stiže novi projekat spremljen isključivo za Instagram profil našeg kluba. S obzirom da po broju pratilaca odavno i ubedljivo vodimo na ovim prostorima, vreme je i da napravimo korak više. Zato ćete svake nedelje imati priliku da gledate Zvezdine devojke u raznim doživljajima koji su vezani za naš klub. Prva epizoda posvećena je današnjem velikom prazniku, a one su odlučile da kao po običajima ostave nekoliko Vaskršnjih jaja u našoj kući, Marakani. Pogledajte i gde. Hristos voskrese! #fkcz #czv #crvenazvezdafk #vaskrs #uskrs @ps_promo

