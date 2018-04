NEKAD DRUGARI, SADA RIVALI Ben: Zdjelar će platiti večeru! Zdjelar: Ben se neće radovati!

El Fardu Ben i Saša Zdjelar, do pre nekoliko meseci saigrači iz Olimpijakosa, biće na suprotnim stranama u subotu na 157. večitom derbiju.



Crvena zvezda dosta nade polaže u napadača s Komorskih ostrva, dok je Saša Zdjelar bitan fudbaler u startnoj postavi Partizana. Njih dvojica su dobri prijatelji, ali se izgleda neće poznavati za vreme derbija.

- Nisam pričao sa Zdjelarom, ali smo se dopisivali porukama. Poželeo sam sreću njemu, ali ne i njegovom klubu u derbiju. Dobri smo prijatelji, ali ćemo na terenu biti ljuti rivali. Drago mi je što ću igrati protiv njega, dobar je fudbaler i čovek - rekao je El Fardu Ben i otkrio da bi u slučaju opklade sigurno dobio:

- Ako pobedimo u derbiju, moraće da mi plati večeru! (smeh)

Samo pobeda

NEKA BILO KO DA GOL



El Fardu Ben kaže da bi voleo da postigne gol na derbiju:

- To bih mnogo voleo. Došao sam u Zvezdu da postižem golove i rešavam ovakve utakmice. Bilo bi lepo da to bude iz slobodnjaka. Ako i ne pogodim mrežu Partizana, bitno je da mi pobedimo. Ako se opet poklopi da dam gol i mi pobedimo, to će biti bonus. Prava stvar za mene - istakao je Ben.



Želju za golom ima i Zdjelar.

- Naravno da bih voleo da dam gol, ali ne bih se bunio i da neko drugi zatrese mrežu, samo da slavimo - jasan je Zdjelar.