(VIDEO) GVARDIOLA HVALI NEMCA: Klop je najbolji trener na svetu, igra fudbal za gledaoce, a evo zašto to mnogo volim

"On igra fudbal koji volim. Mnogo volim. Jer za 3-4 sekunde njegova ekipa završava napade. Bez obzira da li se ide kroz sredinu ili se lopta daje na stranu. To je fantastično i po tome je verovatno najbolji na svetu. Ako tako posmatramo onda se slažem da je njegov fudbal kao hevi-metal muzika. Sa mnogo agresije, bez obzira da li imate loptu ili ne. To mi se sviđa, jer znam da nije lako", istakao je Gvardiola.

On je potom dodao da se sa tim prvi put sreo u Nemačkoj.



"Kada sam bio trener Bajerna izgubili smo 4:2 u Superkupu. Bio sam fasciniran i rekao samo "Vau". Takav fudbal svakako nije jednostavno igrati", istakao je španski stručnjak.



Liverpul je u četvrtfinalu Lige šampiona sa dve pobede (3:0, 2:1) izabcio Mančester siti i sada čeka rivala u borbi za finale. Statistika kaže da je u poslednjih šest godina ekipa koja eliminiše tim trenera Gvardiole, čak pet puta osvajala prestižno takmičenje.

Kurir sport

Foto: AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Ovo je najveća Đukićeva dilema pred derbi

Kurir

Autor: Kurir